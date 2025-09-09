น้ำมันขึ้นหลังโอเปกเพิ่มกำลังผลิตน้อย หุ้นสหรัฐฯและทองคำปิดบวก

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันจันทร์(8ก.ย.) หลังโอเปกพลัสเลือกปรับเพิ่มกำลังผลิตน้อยกว่าคาด ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกและทองคำพุ่งต่อเนื่อง จากความคาดหมายเพิ่มมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 39 เซนต์ ปิดที่ 62.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤศจกายน เพิ่มขึ้น 52 เซนต์ ปิดที่ 66.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
โอเปกพลัสมีแผนยกระดับกำลังผลิตเพิ่มเติมนับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป แต่ในปริมาณที่น้อยกว่าที่พวกนักวิเคราะห์บางส่วนคาดหมายไว้ ปัจจัยนี้เป็นตัวส่งเสริมความเคลื่อนไหวของตลาดพลังงานในวันจันทร์(8ก.ย.)
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันจันทร์(8 ก.ย.) โดยแนแดคทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้ เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 114.09 จุด (0.25 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 45,514.95 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 13.65 จุด (0.21 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,495.15 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 98.31 จุด (0.45 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,798.70 จุด
นักลงทุนคาดหมายว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้ หลังรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่บ่งชี้ถึงปัญหาเมื่อวันศุกร์(5ก.ย.) ซ้ำเติมความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอในตลาดแรงงานสหรัฐฯ ขณะที่รายงานดังกล่าว โหมกระพือความวิตกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกแห่งนี้จะชะลอตัว
จากผลสำรวจ FedWatch tool ของ CME Group พบว่าพวกนักลงทุนคาดหมายว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยอย่างน้อยๆ 0.25% ครั้งที่เฟดปิดฉากการประชุมนโยบาย 2 วันในวันที่ 17 กันยายน
ปัจจัยความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ท่ามกลางข้อมูลภาคแรงงานที่อ่อนแอ ช่วยดันราคาทองคำพุ่งขึ้นในวันจันทร์(8ก.ย.) โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 24.10 ดอลลาร์ หรือ 0.70% ปิดที่ 3,677.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)