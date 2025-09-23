น้ำมันลงกังวลอุปทานล้นตลาด หุ้นสหรัฐฯบวก-ทองคำพุ่ง$69ทุบสถิติ

ราคาน้ำมันขยับลงเล็กน้อยในวันจันทร์(22ก.ย.) จากความกังวลทางอุปทาน ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกได้แรงหนุนจากหุ้นของบรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ขณะที่ทองคำทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกรอบ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 4 เซนต์ ปิดที่ 62.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ลดลง 11 เซนต์ ปิดที่ 66.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อิรัก ชาติผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโอเปก ได้ปรับเพิ่มการส่งออกน้ำมันแล้ว ภายใต้ข้อตกลงหนึ่งของโอเปกพลัส นอกจากนี้แล้วพวกเขายังคาดหมายว่าการส่งออกในเดือนกันยายน น่าจะเพิ่มจากระดับ 3.4 ล้านบาร์เรล สู่ราวๆ 3.45 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ขณะเดียวกัน ทาริก อัล รูมี รัฐมนตรีพลังงานของคูเวต ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่า ศักยภาพการผลิตน้ำมันดิบของประเทศ ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ถือเป็นตัวเลขประเมินสูงสุดในรอบกว่า 10 ปี
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯในวันจันทร์(22ก.ย.) ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์รอบใหม่ ได้แรงหนุนจากหุ้นของเอ็นวิเดีย, แอปเปิลและโอราเคิล ที่บดบังความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ตลาดนั้นอาจมีมูลค่าสูงเกินไป
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 66.27 จุด (0.14 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,381.54 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 29.39 จุด (0.44 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,693.75 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 157.50 จุด (0.70 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,788.98 จุด
เอ็นวิเดีย เพิ่มขึ้น 4.0% หลังจากบริษัทชิปแห่งนี้แถลงว่าพวกเขาจะลงทุนสูงสุด 100,000 ล้านดอลลาร์ในโอเพนเอไอ สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์ยุคสมัยถัดไป ส่วน โอราเคิล ก็พุ่งทะยานเช่นกันที่ 6.3% หลังแถลงว่า เคลย์ แม็กกูยร์ก และ ไมค์ ซิซิเลีย จะทำหน้าที่ประธานบริหารร่วม ขับเคลื่อนการปรับปรุงยกระดับโครงการด้านปัญญาประดิฐษ์ต่างๆนานา
ขณะเดียวกัน แอปเปิล พุ่งขึ้น 4.3% ถือเป็นความเคลื่อนไหวปรับขึ้นต่อเนื่อง จากอุปสงค์ในแง่บวกที่มีต่อไอโฟนรุ่นใหม่
ส่วนราคาทองคำปรับขึ้นในวันจันทร์(22ก.ย.) แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากความคาดหมายว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม และอุปสงค์สินทรัพย์เสี่ยงต่ำท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 69.30 ดอลลาร์ หรือ 1.90 % ปิดที่ 3,775.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
