หุ้นปิดบวก 9.85 จุด รับแรงซื้อกลุ่มพลังงาน-Domestic PLay หนุน จับตาตัวเลข GDP สหรัฐ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดวันนี้ที่ 1,288.26 จุด เพิ่มขึ้น 9.85 จุด (+0.77%) มูลค่าซื้อขายราว 35,348.54 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยทำระดับสูงสุด 1,289.71 จุด และต่ำสุด 1,279.11 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 317 หลักทรัพย์ ลดลง 146 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 195 หลักทรัพย์
นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.)เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานนำโดย PTTEP และ PTT ตอบรับราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกัน ยังมีแรงซื้อหุ้นที่อิงการบริโภคในประเทศ จากความคาดหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นของรัฐบาลใหม่ ซึ่งวันนี้หุ้นในกลุ่มแบงก์และกลุ่มไฟแนนซ์ปรับตัวขึ้นมาได้ดี
ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียวันนี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ โดยคืนนี้ติตดามการรายงาน GDP สหรัฐไตรมาส 2/68 จะออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งจะมีผลตอทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นๆ ด้วยเช่นกัน โดยให้แนวต้าน 1,290-1,295 จุด แนวรับ 1,275-1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,966.99 ล้านบาท ปิดที่ 118.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,564.99 ล้านบาท ปิดที่ 33.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,547.78 ล้านบาท ปิดที่ 10.50 บาท ลดลง 0.20 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,504.88 ล้านบาท ปิดที่ 166.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,477.11 ล้านบาท ปิดที่ 165.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท