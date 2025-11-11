นายกฯ ถก สมช.นาน 3 ชม.ยืนยันระงับปฏิญญาสันติภาพไทย-กัมพูชา

นายกฯ ถก สมช.นาน 3 ชม.เผยมติระงับปฏิญญาสันติภาพไทย-กัมพูชา ไม่ตอบกรอบเวลาระงับนานเท่าไหร่
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 11 พ.ย. ที่ห้องวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 14/2568 ภายหลังเกิดเหตุการณ์ทหารไทย 4 นาย ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด บริเวณห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการ สมช. และหน่วยงานความมั่นคงเข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลาการประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง
ต่อมาเวลา 10.55 น. นายอนุทิน เปิดเผยภายหลังการประชุม หลังจากผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีมาตรการออกมาตอบโต้กัมพูชาหรือไม่ หลังเกิดเหตุทหารเหยียบกับระเบิด โดยนายอนุทินตอบว่า ขอไปประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน หลังจากนั้นจะแถลงทุกอย่างเป็นทางการ เมื่อถามย้ำว่า จะมีการยกเลิกปฏิญญาสันติภาพไทย - กัมพูชาเลยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “ระงับ”
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรอบระยะเวลาที่จะระงับไว้ นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถามก่อนรีบเดินไปประชุม ครม. ที่ตึกบัญชาการ 1 ทันที