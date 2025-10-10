นายกฯ นำถก สมช. ด้าน "สีหศักดิ์" ย้ำไทยมีแนวทางสันติภาพ ปมไทย-กัมพูชา พร้อมคุย สหรัฐฯ

นายกฯ นำประชุม สมช. ขอดูแผน ทบ.ย้ายเขมรพ้นบ้านหนองจาน ด้าน "สีหศักดิ์" เผยสหรัฐฯ ปรารถนาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำไทยมีแนวทาง หากอยากได้สันติภาพจริงๆ ก็พร้อมคุย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ต.ค. ที่ห้องวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 13/2568 โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม และหน่วยงานความมั่นคง เข้าร่วมประชุม
โดยก่อนเข้าประชุมผู้สื่อข่าวถามนายกฯ ว่ากองทัพบกจะเสนอแผนบ้านหนองจานเข้าที่ประชุมวันนี้หรือไม่ นายกฯ ตอบเพียงสั้นๆ ว่า ขอดูแผนที่กองทัพบกเสนอมาก่อน
ด้าน พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเผยว่า ในส่วนกระทรวงยุติธรรมไม่ได้มีแผนอะไร โดยจะรอการประชุมตามแผนของกองทัพบก
ขณะนายสีหศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีกรณีปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า เขาก็มีความปรารถนาที่จะเข้ามาช่วยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาในขณะนี้ ซึ่งหากอยากช่วยให้เห็นสันติภาพจริงๆ เราก็มีแนวทางตามที่นายกฯ ระบุไว้แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากนี้ทางการไทยต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ก็มีการพูดคุยกันแล้ว สื่อสารให้เข้าใจว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง และหวังว่าจะมีความคืบหน้า ซึ่งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ก็มีบทบาทในการพูดคุยกับทางสหรัฐฯอยู่แล้ว