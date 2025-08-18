“บิ๊กเล็ก” ลั่น ไม่รื้อรั้วลวดหนามบ้านหนองจาน หลังเขมรประท้วง บอกเกี่ยวข้องJBCต้องชี้เขตกันให้ชัด

รมช.กลาโหม ลั่น ไม่รื้อรั้วลวดหนามบ้านหนองจาน หลังคนเขมรประท้วงกดดัน บอกเกี่ยวข้องกับJBCต่อไป ซึ่งจะต้องมีการชี้เขตกันให้ชัด
วันนี้ (18ส.ค.) เมื่อเวลา 14.50 น. ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม สมช. ถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา (RBC) ของกองกำลังชายแดนจันทบุรี ตราด ที่มีข่าวออกมาว่าไม่ได้อะไร เพราะทางกัมพูชาไม่ตอบรับ ว่า ก็เป็นไปตามผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – กัมพูชา ที่เขาไม่ตอบรับ ก็เหมือนเดิม ทั้งเรื่องทุ่นระเบิดและสแกรมเมอร์ เมื่อถามว่า การประชุมอื่นๆที่มีการเลื่อนออกไปเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่
พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ไม่มีอะไร ตนวิเคราะห์เองว่าทางกัมพูชาเวลาเขาประชุมกัน ทีมที่มาคุยเขาจะใช้ทีมเดียวกัน เพราะฉะนั้นกองกำลังบริเวณชายแดนจันทบุรี ตราด เขาก็จะไปทางกองทัพภาคที่ 2 ต่อ ซึ่งไม่มีอะไร มันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่เขาใช้คณะเดียวกันในการพูดคุย แต่ของเราใช้คนละทีม ซึ่งเราไม่มีปัญหาอะไร
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีบ้านหนองจาน ซึ่งตอนนี้มีปัญหามวลชนทางกัมพูชามากดดันทหารไทย หลังจากเราได้ล้อมรั้ว พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ไทย - กัมพูชา (JBC) ต่อไป ซึ่งจะต้องมีการชี้เขตกันให้ชัด เมื่อถามว่า แต่เหมือนว่าที่จุดบ้านหนองจานเป็นเขตกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเมือง ขณะกองทัพภาคที่2 เป็นพื้นที่เขตป่า ยุทธวิธีจะต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เพราะเงื่อนไขเปลี่ยนไป พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ปัจจัยต่างกันเยอะแยะ
เมื่อถามว่า การประชุมวันนี้ที่โซเชียลมีการแชร์กันว่าสุดท้ายแล้วมติที่ประชุมจะถอนรั้วลวดหนามออกเพื่อให้เกิดสันติภาพจริงหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า “ไม่จริงๆ รับรอง ถ้าผมนั่งอยู่ในที่ประชุมไม่มีหรอก”