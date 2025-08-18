เผยภาพทางอากาศบ้านหนองจาน 40 ปีก่อนเทียบปัจจุบัน ชี้ชัดเขมรเข้ามาบุกรุก ถึงเวลาเอาแผ่นดินคืน

เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” เปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศ จุดวางลวดหนามบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ปี 2528 กับปัจจุบัน เห็นชัดเขมรบุกรุกเข้ามาตั้งหมู่บ้านทีหลัง พร้อมแจงเหตุไม่ล้อมรั้วตรงหลักหมุด เพราะแนวลวดหนามไม่ใช่เส้นเขตแดน เป็นแค่การสร้างความมั่นคงทางทหาร ตามข้อตกลงหลังปะทะ อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น
จากกรณีที่ชาวบ้านฝั่งกัมพูชา ได้ออกมาประท้วงการวางรั้วลวดหนามของทหารไทยบริเวณบ้านหนองจาน ตำบลโดนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนกัมพูชาที่พวกตนอยู่อาสัยมานาน แต่ถูกทหารไทยขับไล่ออกไปนั้น เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ได้ทำแผนภาพอธิบาย พร้อมข้อความระบุว่า “ไทย ไร้มนุษยธรรม ล้อมรั้วทําคนกัมพูชาไร้บ้าน จริงหรือ?
“นี่แผ่นดินไทย! ที่ผ่านมากัมพูชาอพยพมาอาศัยเป็นที่ลี้ภัยช่วงเขมรแดงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ไทยอนุโลมให้อยู่ แต่กลับมาตั้งรกรากฝั่งแน่น ถึงเวลาเอาแผ่นดินไทยคืน”
ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบภาพถ่ายทางอากาศบริเวณดังกล่าวในปี 2528 หรือ 40 ปีที่แล้ว กับภาพถ่ายในปีปัจจุบัน 2568 ซึ่งพบว่า ในปี พ.ศ.2528 นั้นบริเวณดังกล่าวยังไม่มีการตั้งหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันมีบ้านเรือนอยู่เต็มพื้นที่
สำหรับจุดที่ล้อมลวดหนาม ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเคยพาคณะผู้สังเกตการณ์ไปดู และนายไมเคิล อัลฟาโร ล็อบบี้ยิสต์รับจ้างชาวอเมริกันมาไลฟ์สดรายงานข่าวนั้น อยู่บริเวณริมหมู่บ้าน จึงมีบ้านประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจำนวนน้อย ขณะที่ยังมีบ้านประชาชนกัมพูชาที่ยังรุกล้ำอยู่จำนวนมาก เมื่ออิงตามเส้นเขตแดนโดยสังเขปจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth
ส่วนคำถามว่าทําไมถึงล้อมรั้วแค่นั้น ไม่ตรงกับหมุดประเทศไทย มีคำอธิบายว่า แนววางลวดหนามตามข้อตกลงหลังการปะทะเป็นเพียงแค่การสร้างความมั่นคงทางทหาร การล้อมรั้วไม่ได้หมายถึงเส้นเขตแดน เป็นการล้อมรั้วตามข้อตกลงหลังการปะทะ อยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้น