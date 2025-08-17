หลุดโป๊ะ!สื่อเขมรบอกเองไมเคิลคือ'ล็อบบี้ยิสต์'ไม่ใช่สื่อทำเนียบขาว โวคลิปไลฟ์สดด่าไทยกระจายไปทั่วแล้ว

สื่อกัมพูชาตีข่าวว่าวิดีโอไลฟ์สด ไมเคิล อัลฟาโร ที่เปิดโปงปฏิบัติการทางทหารของไทยในการรุกรานกัมพูชา กำลังกลายเป็นคลิปไวรัลบนสื่อสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตามในโปรยข่าวของสื่อมวลชนแห่งนี้ หลุดเปิดเผยข้อเท็จจริง ระบุว่าชายชาวอเมริกาดังกล่าวเป็น "ล็อบบี้ยิสต์" ทั้งที่ก่อนหน้านี้บรรดาสื่อมวลชนเขมรพากันอวดอ้างว่าเป็นนักข่าวทำเนียบขาว
เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์(15ส.ค.) สื่อมวลชนกัมพูชา พวกเจ้าหน้าที่และสมาชิกตัวแทนระดับสูง ได้ให้การต้อนรับนายไมเคิล อัลฟาโร ที่พวกเขาอ้างว่าเป็นนักข่าวทำเนียบขาว ให้มาเป็นสักขีพยานและรายงานข่าวสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมา แม้กัมพูชาและไทยได้ลงนามในข้อตกลง ที่มีมาเลเซียเป็นคนกลาง ไปเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม
อย่างไรก็ตามในรายงานข่าวพาดหัว Michael Alfaro’s Presence Helps Tell the Truth about Thailand Breaching the Border Agreement ของเว็บไซต์แคมโบเดียเนสส์ สื่อมวลชนกัมพูชา ในท่อนโปรยระบุว่าชาวอเมริการายนี้ "ซึ่งให้คำจำกัดความตนเองในฐานะล็อบบี้ยิสต์" ได้เปิดโปงพฤติกรรมรุกรานทางทหารของไทยในแผ่นดินกัมพูชา พร้อมอวดอ้างว่าวิดีโอไลฟ์สดดังกล่าวกำลังเป็นคลิปไวรัลบนสื่อสังคมออนไลน์
ในรายงานของแคมโบเดียเนสส์ ระบุว่าในบรรดาประเด็นปัญหาต่างๆนานา ในความตึงเครียดตามแนวชายแดน อันมีต้นตอจากเหตุปะทะนองเลือด 5 วันระหว่างกัมพูชาและไทยในเดือนกรฏาคม ก็คือการที่ไทยวางแนวรั้วลวดหนามและกองยางรถยนต์ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย
สื่อมวลชนแห่งนี้อ้างว่าทหารไทยขับไล่ชาวบ้านกัมพูชาบางส่วนออกจากบ้านเรือนโดยไม่มีคำเตือนล่วงหน้าใดๆ ปิดกั้นถนนและห้ามพวกเขากลับบ้าน ในบรรดาครอบครัวเหล่านั้น รวมไปถึงคนชราและเด็กๆ ที่ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านอย่างฉับพลัน
แคมโบเดียเนสส์ ระบุว่าการไปปรากฏตัวในที่เกิดเหตุของ ไมเคิล อัลฟาโร ได้ช่วยแจ้งให้สาธารณชนทั่วไปทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตามแนวชายแดน ทั้งนี้ระหว่างการไลฟ์สด ไมเคิล ได้บรรยายว่า ไทย ไม่เคารพข้อตกลงหยุดยิงที่มีประชาคมในระดับภูมิภาคและนานาชาติเป็นพยาน
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์/mgronline)