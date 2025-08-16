เข้าทาง! “ไมเคิล” พร้อมมาไทยตามคำเชิญ “จิรายุ” อ้างจะรวบรวมข้อมูลที่รอบด้านส่งให้ “ทรัมป์” - "จ่าพิชิต" จวกยับ ไปให้แสงมันทำไม?

“ไมเคิล อัลฟาโร” ล็อบบี้ยิสต์อเมริกันในคราบนักข่าวพร้อมมาไทย ตามคำเชิญ “จิรายุ” อ้างในฐานะนักข่าวภารกิจของตนคือเปิดเผยความจริงเบื้องหลังความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เพื่อนำข้อมูลไปแจ้งประธานาธิบดีทรัมป์ จะได้ตัดสินใจอย่างรอบด้านเพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน ด้านเพจ Drama-addict จวกยับ ไปให้แสงมันทำไมเป็นแค่นักล็อบบี้ ไม่มีความน่าเชื่อถือ ถ้ามาเอาข้อมูลไปบิดเบือน คนเชิญมาต้องรับผิดชอบ
วันนี้(16 ส.ค.) หลังจากที่นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) ได้เชิญผ่านสื่อมวลชน ให้นายไมเคิล อัลฟาโร ชาวสหรัฐอเมริกาที่อ้างตัวว่าเป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาว และขณะนี้กำลังทำหน้าที่รายงานข่าวในกัมพูชา ให้เดินทางมาประเทศไทย โดยตนจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด เพื่อพาลงไปดูสถานการณ์จริงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 7 จังหวัดทางฝั่งไทยนั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 22.18 น.วันนี้ นายไมเคิล อัลฟาโร ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Michael B Alfaro ว่า “ขณะนี้ผมประจำการอยู่ที่กัมพูชา แต่เพิ่งได้รับคำเชิญจากรัฐบาลไทยให้เดินทางไปรับฟังเรื่องราวจากมุมมองของพวกเขาโดยตรง
“ในฐานะนักข่าว ภารกิจของผมคือการเปิดเผยความจริงเบื้องหลังความขัดแย้งชายแดนครั้งนี้ ทั้งสองฝ่าย และรายงานตรงต่อชาวอเมริกันและทั่วโลก
หลังจากพบปะกับเจ้าหน้าที่ไทยแล้ว ผมจะกลับไปพร้อมข้อมูลที่ผมพบและสรุปให้ประธานาธิบดีทรัมป์ฟัง เพื่อที่ท่านจะได้ตัดสินใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับวิธีการที่จะก้าวไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างกัมพูชาและไทย
โปรดระบุช่องทางการติดต่อที่ดีที่สุดเพื่อให้เรื่องนี้เกิดขึ้น
ไมเคิล อัลฟาโร”
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลก่อนหน้านี้ นายไมเคิล อัลฟาโร ไม่ได้เป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาวตามที่อ้าง แต่นักล็อบบี้ยิสต์ เป็นที่ปรึกษาทางการเมือง และเป็นเจ้าของบริษัทพีอาร์ชื่อ Capitol Hill & Friends LLC เพิ่งก่อตั้งในปี 2025 นี้ โดยมีพนักงานเพียง 2 คนและเพิ่งรับงานแค่ 2 งาน จึงเชื่อว่า นายไมเคิลน่าจะถูกจ้างมาในฐานะล็อบบี้ยิสต์เพื่อสร้างภาพให้กัมพูชาว่าถูกไทยรุกราน เพราะเมื่อเดินทางมาถึงกรุงพนมเปญก็มีคนของรัฐบาลไปต้อนรับ หลังจากนั้นก็ได้เข้าพบรองนายกมนตรีและรัฐมนตรีอีกหลายคน ก่อนที่จะลงพื้นที่ไลฟ์สดทางโซเชียลมีเดียที่บริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ตามด้วยพื้นที่ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี โดยให้ข้อมูลด้านเดียวเพื่อโจมตีประเทศไทย
ขณะที่นายจิรายุยืนยันว่าได้ตรวจสอบจากสื่อมวลชนในสหรัฐฯ แล้วพบว่านายไมเคิล ไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวทางการของทำเนียบขาว และไม่ปรากฏชัดเจนว่าเขาอยู่กับองค์กรข่าวใด อีกทั้งจากการสืบค้นและสอบถามข้อมูล พบว่าข่าวที่นายไมเคิล รายงานในชายแดนกัมพูชานั้น เป็นการได้รับเชิญจากนายซอน โซเพียบ ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทพีอาร์ ให้กับรัฐบาลกัมพูชา โดยเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทุกดอลลาร์ตลอดทริป ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าผู้บริหารบริษัทนี้ เป็นผู้จ่ายค่าเดินทางและไปรับที่สนามบินดูแลที่พัก อาหารการกินให้ทุกอย่าง พร้อมทั้งจัดฉากให้นายไมเคิลไปทำคลิปไลฟ์สดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขัดต่อข้อตกลง GBC ที่ระบุว่าจะไม่ปล่อยข่าวโกหกหรือเฟกนิวส์
นายจิรายุได้กล่าวว่าวันนี้ตนขอเชิญไปยังนายไมเคิล ให้เดินทางมาที่ประเทศไทยตนจะออกค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินค่าโรงแรมให้ รวมทั้งค่าเดินทาง อาหารการกินต่างๆให้ฟรีทั้งหมด โดยตนจะเป็นไกด์ทัวร์ด้วยตนเองพานายไมเคิลทัวร์ชายแดนไทย-กัมพูชา 7 จังหวัด โดยจุดแรกจะให้ไปเยี่ยมทหารไทยที่ถูกกับระเบิดรักษาตัวอยู่ก่อน
จากนั้นจะพานายไมเคิลไปที่บริเวณจุดที่มีการวางกับระเบิดเป็นจำนวนมาก เพื่อให้นายไมเคิล ได้ไลฟ์สด ๆ กลางทุ่งกับระเบิด จะได้เห็นกับตาว่าสิ่งที่เห็นฝั่งกัมพูชากับฝั่งไทย มันคือหนังคนละม้วน
นอกจากนี้ หากนายไมเคิล ผ่านจากจุดเช็คอินที่ทุ่งกับระเบิดแล้ว ตนจะพาไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลที่ถูกกองทัพเขมรถล่มด้วยจรวดหลายลำกล้อง BM -21 รวมทั้งจะพาไป ชมร้านเซเว่นในปั๊ม ปตท.และอีกหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
“ขอให้นายไมเคิลรีบตอบรับ จะได้จองตั๋วจอง รร. พร้อมจัดแพ็คเกจทัวร์ชายแดน ให้ได้มาไลฟ์สดฝั่งไทยบ้างจะได้รู้แจ้งเห็นจริงกับการกระทำของกัมพูชาที่ผ่านมาต่อเป้าหมายพลเรือนคนไทย” นายจิรายุกล่าว
อย่างไรก็ตาม มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ในเมื่อนายไมเคิล อัลฟาโร ไม่ใช่นักข่าวแต่เป็นเพียงล็อบบี้ยิสต์ ไม่มีความน่าเชื่อถือ การเชิญมารายงานข่าวในไทย ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไร
ทั้งนี้ เพจ Drama-addict หรือ "จ่าพิชิต ขจัดพาลชน" ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่า "ที่จิรายุท้าไอ้ลอบบี้ยิสท์นั่น มันรับคำท้านะ มันยังอ้างว่าตัวมันเป็นสื่อ (สื่อสังกัดไหนล่ะมึงเป็นลอบบี้ยิสท์) แล้วจะเข้ามาที่ไทยเพื่อเอาข้อมูลจากไทยไปรายงานทรัมพ์
"จิรายุ คุณไม่ควรไปท้ามันตั้งแต่แรก เพราะมันไม่ใช่นักข่าว เป็นแค่ลอบบี้ยิสท์ ไปให้แสงมันทำไม มันไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเลย แล้วมันไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ในทำเนียบขาวอะไรเลย ที่มันอ้างว่าจะไปฟ้องทรัมพ์นี่แม่งก็ขี้โม้เห็นๆ จริงๆ เรื่องนี้แค่ไปเชิญนักข่าวมืออาชีพที่น่าเชื่อถือมาดูข้อเท็จจริงก็จบแล้ว
"เอาเป็นว่า ในเมื่อมันรับคำท้าของจิรายุ ถ้ามันมาไทย แล้วมาพูดบิดเบือนป้ายสีประเทศเราในประเทศไทย หรือออกจากไทยไปแล้วไปพูดเท็จให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เหมือนตอนมันไลฟ์สดกับฝั่งเขมร
"คุณและรัฐบาลต้องรับผิดชอบนะครับ เพราะเป็นคนเชิญมันมาเองนิ" เพจ Drama-addict ระบุ