พม่าเซ็นจ้างล็อบบี้ยิสต์ในวอชิงตันช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ

รอยเตอร์ - บริษัทล็อบบี้ยิสต์ในวอชิงตันได้ลงนามข้อตกลงมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์ต่อปี กับกระทรวงข้อมูลข่าวสารของพม่า เพื่อช่วยเหลือประเทศที่ปกครองโดยกองทัพมาอย่างยาวนานฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ
ตามเอกสารที่ยื่นภายใต้พระราชบัญญัติการจดทะเบียนตัวแทนต่างประเทศของสหรัฐฯ (FARA) บริษัท DCI Group ได้ลงนามข้อตกลงกับกระทรวงข้อมูลข่าวสารเมื่อวันที่ 31 ก.ค. ซึ่งเป็นวันที่กองทัพพม่าโอนอำนาจให้กับรัฐบาลรักษาการนำโดยพลเรือนก่อนการเลือกตั้งที่วางแผนไว้
กองทัพพม่าภายใต้การนำของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้ยึดอำนาจในการรัฐประหารในปี 2564 และปีเดียวกันนั้น นักล็อบบี้ยิสต์ชาวอิสราเอล-แคนาดา ที่พวกเขาจ้างให้เป็นตัวแทนในวอชิงตันและเมืองหลวงอื่นๆ กล่าวว่าเขาต้องหยุดงานลงเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อเหล่านายพลพม่า ที่ส่งผลให้เขาไม่ได้รับเงินค่าจ้าง
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ บริษัท DCI Group กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และสถานทูตพม่าประจำกรุงวอชิงตัน ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็นเมื่อถูกถามว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงระหว่างกระทรวงของพม่าและ DCI Group หรือไม่
การจัดตั้งรัฐบาลรักษาการของพม่าไม่ได้ส่งสัญญาณว่าสถานการณ์ในพม่าจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ยังคงรักษาอำนาจสำคัญทั้งหมดในฐานะรักษาการประธานาธิบดี ขณะเดียวกันก็ยังคงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เขาดูเหมือนจะกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังจากโดดเดี่ยวมาหลายปี
เมื่อทรัมป์ขู่ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าส่งออกของพม่าไปยังสหรัฐฯ ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามการค้าของทรัมป์ เขาได้ทำเช่นนั้นในจดหมายที่ลงนามที่ส่งถึงพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เป็นการส่วนตัว
นายพลพม่าผู้นี้ได้ตอบสนองกลับด้วยการยกย่องทรัมป์สำหรับภาวะผู้นำที่เข้มแข็งของเขา พร้อมกับเรียกร้องให้ลดอัตราภาษีและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร เขากล่าวว่าเขาพร้อมที่จะส่งทีมเจรจาไปยังวอชิงตัน หากจำเป็น
ตามเอกสารที่ยื่นต่อ FARA บริษัท DCI Group จะให้บริการด้านกิจการสาธารณะแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และสหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นในด้านการค้า ทรัพยากรธรรมชาติ และการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม
เอกสารดังกล่าวลงนามเมื่อวันที่ 1 ส.ค. โดยจัสติน ปีเตอร์สัน หุ้นส่วนผู้จัดการ DCI ที่เคยดำรงตำแหน่งในรัฐบาลทรัมป์ชุดก่อน และไบรอัน แมคเคบ หุ้นส่วนผู้จัดการอีกคนหนึ่ง
ทั้งนี้ การร่วมมือกับรัฐบาลทหารพม่าจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำหรับสหรัฐฯ เมื่อพิจารณาถึงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อผู้นำทหารและความรุนแรงที่กระทำต่อชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญา ซึ่งวอชิงตันระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
เมื่อเดือนที่แล้ว รัฐบาลทรัมป์ได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรกับพันธมิตรของรัฐบาลทหารพม่าหลายคน แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าความเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของสหรัฐฯ ที่มีต่อพม่าในวงกว้าง และไม่เกี่ยวข้องกับจดหมายของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย
เมื่อสัปดาห์ก่อน รอยเตอร์ได้รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับฟังข้อเสนอที่แข่งขันกันเกี่ยวกับวิธีการเบี่ยงเบนการจัดหาแร่ธาตุหายากจำนวนมหาศาลของพม่าออกจากจีน ซึ่งเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ แม้ว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ ท่ามกลางอุปสรรคด้านโลจิสติกส์และภูมิรัฐศาสตร์
การจัดหาแร่ธาตุหายากหนัก ที่ถูกใช้ในอาวุธไฮเทค เป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการแข่งขันกับจีน ที่ผลิตแร่ธาตุหายากได้มากถึง 90% ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของโลก.