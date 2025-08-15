“วีระ” ถามแม่ทัพภาค 1 เล่นอะไรอยู่ ยึดคืนดินแดนไม่สุดตามแผนที่ 1/50,000 หลักเขตยังโผล่ฝั่งกัมพูชา

“วีระ” ตั้งคำถามแม่ทัพภาคที่ 1 ทำอะไรอยู่ ไม่ยึดคืนดินแดนตามแผนที่ 1 ต่อ 50,000 เหมือนแม่ทัพภาคที่ 2 ภาพชัด หลังล้อมลวดหนาม หลักเขตแดนยังคงอยู่ฝั่งกัมพูชา เหมือนแบ่งเขตแดนให้เขมร
วันนี้(15 ส.ค.) นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น ให้สัมภาษณ์ รายการ Politicize โดย พัชระ สารพิมพา ทางช่องยูทูป Zaabnews กรณีทหารไทยขึงลวดหนามหีบเพลงและวางยางรถยนต์กั้นพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ในช่วงวันที่ 12-13 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ายังไม่กั้นไปถึงหลักเขตแดน ตามแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ที่กองทัพไทยยึดถือ และตามภาพข่าวที่ทางกัมพูชาพาคณะผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่ก็เห็นชัดเจนว่า หลักเขตแดนยังคงอยู่ในฝั่งที่กัมพูชาครอบครอง
ทั้งนี้ นายวีระ เคยมาพิสูจน์พื้นที่บ้านหนองจานเมื่อปลายปี 2553 จนถูกทหารกัมพูชาจับกุม และยอมติดคุกเขมร เพื่อยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นดินแดนไทย ไม่ยอมรับสารภาพตามข้อกล่าวหาบุกรุกดินแดนกัมพูชา
นายวีระ กล่าวว่า พื้นที่บ้านหนองจานนั้น ราษฎรไทยเคยอาศัยทำกินมาหลายชั่วอายุคน มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นของตัวเอง จนกระทั่งเกิดสงครามในกัมพูชา และเขมรแดงได้บุกเข้ามาฆ่าคนไทยเสียชีวิตไป 30 กว่าคน เมื่อประมาณปี 2520 ทางการไทยจึงอพยพชาวบ้านออกไป แต่เมื่อสงครามสงบลง ชาวบ้านก็ยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้ โดยพื้นที่ตรงนั้นมีทหารและตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)ดูแลอยู่
นายวีระกล่าวต่อว่า จนกระทั่งมี MOU2543 ระหว่างไทย-กัมพูชา ที่ลงนามเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 ทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธได้บุกเข้ามายึดพื้นที่ แม้ทหารไทยและ ตชด.ที่รักษาการอยู่บริเวณนั้น ต้องการจะยิง เพราะถือว่ารุกล้ำอธิปไตยไทย แต่ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งไม่ให้ยิง อ้างว่าไม่อยากให้เกิดการปะทะ จะใช้วิธีการเจรจาแทน ซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ไม่เคยฟัง แม้ว่าจะมีการประท้วงไม่รู้กี่ครั้ง กัมพูชายังคงบุกรุกยึดครองพื้นที่ดังกล่าว และบ้านหนองจานก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านโจกเจีย หรือบ้านโชคชัย อยู่ในอำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งก็คือจังหวัดศรีโสภณสมัยที่ยังเป็นของไทย
นายวีระตั้งคำถามถึงกองทัพภาคที่ 1 ว่า กำลังทำอะไรอยู่ ในช่วงการสู้กับกัมพูชา ทำไมจึงไม่บุกยึดคืนพื้นที่จากกัมพูชาให้ได้ตามแผนที่ 1 ต่อ 50,000 เหมือนที่กองทัพภาคที่ 2 พยายามบุกยึดคืนมาให้ได้ทุกพื้นที่ และมีรายงานว่าช่วงสู้รบนั้น มีการเจรจากันระหว่างผู้นำทหารทั้งสองฝ่าย โดยบอกว่าไม่ต้องรบกัน แต่ฝ่ายไทยขอให้ทหารกัมพูชาถอยออกไป เพื่อไม่ให้ทหารไทยในพื้นที่นี้ถูกครหาว่าไม่ทำอะไร ซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ถอยพอเป็นพิธี ไม่ถอยให้สุดแนวตามหลักเขตที่ 45-46-47 ที่อยู่ลึกเข้าไป
นายวีระย้ำว่า บริเวณบ้านหนองจาน เป็นพื้นที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์เรื่องการค้าขายของเถื่อน สำหรับพ่อค้าที่ต้องการหนีภาษีจากด่านบ้านหาดเล็ก-ปอยเปตที่เป็นด่านทางการ ก็จะหลบมาที่บ้านหนองจาน ซึ่งมีจุดผ่านแดนชั่วคราว ทั้งสองฝ่ายผลัดเปลี่ยนกันดูแล และมีการขนของเถื่อนกันในช่วงตั้งแต่ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป นี่จะเป็นสาเหตุที่ทหารทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการปะทะกันในพื้นที่บริเวณนี้หรือไม่