อย่างนี้ก็ได้? เขมรจ้างล็อบบี้ลิสต์อเมริกันมาเล่นบทนักข่าว ลงพื้นที่บ้านหนองจาน ปั่นกระแสใส่ร้ายไทย

กัมพูชาเชิญนักข่าวอเมริกันลงพื้นที่บ้านหนองจาน ดูรั้วลวดหนามที่ทหารไทยวางปิดกั้น เกณฑ์เด็กและชาวบ้านออกมาต้อนรับ บีบน้ำตาเรียกความสงสาร พร้อมกล่าวหาว่าทหารไทยรังแก ก่อนโดนขุดที่แท้ไม่ใช่นักข่าว เป็นแค่เจ้าของบริษัทพีอาร์ที่เพิ่งก่อตั้ง มีเมียเป็นคนเขมรลูกครึ่งเวียดนาม ตอนเดินทางมาพนมเปญ บก.ข่าวรัฐบาลมารับถึงสนามบิน พร้อมให้เข้าพบรองนายกฯ คาดถูกจ้างมาเพื่อปั่นกระแส
วันที่ 15 ส.ค. เมื่อเวลา 19.40 น. เฟซบุ๊กเพจ Army Military Force โพสต์ข้อความว่า มีรายงานล่าสุดว่า เมื่อ 18.20 น. ของเย็นวันนี้ (15 สค.) นายไมเคิล อัลฟาโร (Michael Alfaro) นักข่าวรับจ้างล็อบบี้ยิสต์ ได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ชายแดนที่จุดผ่านแดนบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว (ตามคำเชิญของกัมพูชา) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการปิดกั้นด้วยรั้วลวดหนามและยางรถยนต์โดยทหารไทย และอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบันทายมีชัยของกัมพูชา อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเยี่ยมชม ฝ่ายทหารกัมพูชาได้กล่าวเท็จกับนักข่าวรายนี้ว่า ทหารไทยได้รุกล้ำดินแดนและกีดกันไม่ให้ชาวกัมพูชาเดินทางเข้าออกบ้านเรือนและหมู่บ้านของตน จากที่เคยเดินทางอย่างสะดวก
นอกจากนี้ ทหารกัมพูชายังเกณฑ์เด็กและชาวบ้านออกมาต้อนรับเพื่อจัดฉากแสดงละครบีบน้ำตา เรียกความสงสาร พร้อมกล่าวหาว่าทหารไทยรังแกชาวบ้านด้วยการปิดทางเข้าหมู่บ้าน และมีความต้องการที่จะยึดดินแดนของกัมพูชา ในขณะที่ข้อเท็จจริงระบุว่า บ้านเรือนหลายหลังของชาวกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกสร้างขึ้นในลักษณะรุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ช่องอานม้า
นอกจากนี้ นายไมเคิล อัลฟาโร (Michael Alfaro) ได้ไลฟ์สดที่บริเวณหน้ารั้วลวดหนามหีบเพลงและยางรถยนต์ที่ขึงโดยทหารไทย ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว (ตามคำเชิญของกัมพูชา) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนดินแดนอธิปไตยของประเทศไทย และตั้งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบันทายมีชัยของกัมพูชา
เพจArmy Military Force ยังได้โพสต์ภาพ นายซอย สุภาพ นักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา ไปต้อนรับนายไมเคิล อัลฟาโร ที่สนามบินพนมเปญ พร้อมระบุข้อความว่า นายซอย สุภาพ นักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา (ตัวเป้งปั่นข่าวเท็จใส่ร้ายไทย) ไปต้อนรับนายไมเคิล อัลฟาโร (Michael Alfaro) นักข่าวรับจ้างล็อบบี้ยิสต์ ตามคำเชิญของกัมพูชาที่สนามบินพนมเปญ โดยนายอัลฟาโร ได้กล่าวขอบคุณที่นายซอย สุภาพให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นการกันเอง
นอกจากนี้ นายไมเคิล อัลฟาโร (Michael Alfaro) นักข่าวรับจ้างล็อบบี้ยิสต์ได้โพสต์ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยระบุข้อความดังนี้
“เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สัมภาษณ์ ฯพณฯ ซุน จันทอล รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของท่านเพื่อประเทศชาติสร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง
“การที่กัมพูชาเลือกที่จะเดินตามแนวทางสันติภาพเหนือสงคราม แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ เราได้หารือกันในประเด็นการฟื้นตัวของประเทศ ความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ การหยุดยิงบริเวณชายแดนไทย และการเรียกร้องให้เสนอชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ เข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
“เป็นการสนทนาที่มีพลัง ซึ่งผมรู้สึกภูมิใจที่จะแบ่งปัน"
ต่อมา เพจ Army Military Force โพสต์ข้อความว่า ทางเพจได้ดำเนินการตรวจสอบและเช็คประวัตินักข่าวที่ลงพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนบ้านหนองจาน พบว่า นายไมเคิล อัลฟาโร ล็อบบี้ยีสต์รับจ้างการเมือง และที่ปรึกษาทางการเมือง และอดีตนาวิกโยธิน ไม่ใช่นักข่าวประจำทำเนียบขาว ตามที่สื่อและรัฐบาลกัมพูชากล่าวอ้าง นอกจากนี้ยังพบว่า นายไมเคิล อัลฟาโร มีภรรยาเป็นลูกครึ่งกัมพูชาและเวียดนามอีกด้วย และล่าสุดพบว่า นายไมเคิล อัลฟาโร ได้ลบคลิปไลฟ์สดที่วิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยออกไปจากเฟซบุ๊กแล้ว หลังมีคนไทยจำนวนมากเข้าไปตำหนิเรื่องรายงานข่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ยังพบว่า นายไมเคิล อัลฟาโร เป็นเพียงเจ้าของบริษัท Public Relations (PR) ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ภายใต้ชื่อบริษัท Capitol Hill & Friends LLC และพบว่านายไมเคิล อัลฟาโร เพิ่งก่อตั้งบริษัทในปีนี้ (2025) มีผลงานเพียง 2 งาน และมีพนักงานเพียงแค่สองคนเท่านั้น จึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่า บริษัทของนายนายไมเคิล อัลฟาโร ถูกรัฐบาลกัมพูชาจ้างมาปั่นกระแสหลอกชาวกัมพูชา และรายงานข่าววิพากษ์วิจาณ์ประเทศไทยโดยปราศจากข้อเท็จจริง ตามที่รัฐบาลกัมพูชาเขียนบทให้
อนึ่ง จากการตรวจสอบพบว่า นายไมเคิล อัลฟาโร พยายามเข้าใกล้และขอถ่ายรูปร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นในชีวิตจริง นายไมเคิล อัลฟาโร ไม่ใช่บุคคลที่น่าเชื่อถือและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับรัฐบาลสหรัฐฯ
สามารถเข้าไปเช็คดูได้ในเว็บดังกล่าวตามลิงก์
ล่าสุด เพจ Army Military Force โพสต์ข้อความว่า นาย Michael B Alfaro ได้เปิดค่าคลิปไลฟ์สดวิจารณ์ประเทศไทย เป็นสาธารณะอีกครั้ง (ไม่ได้ลบ) หลังโดน IO เขมรทวงถามไปก่อนหน้านี้