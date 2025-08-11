บิ๊กไทย-เขมรสมประโยชน์ เบื้องลึกปอยเปต-โรงเกลือไร้เหตุปะทะ

ช่องยูทูป AEC NEWS ทำคลิปคลายข้อสงสัยทำไมทหารไทย-กัมพูชาไม่รบกันที่สระแก้ว ช่วง 24-28 ก.ค. เพราะเป็นแหล่งผลประโยชน์มหาศาล จากกาสิโน-แก๊งคอลเซนเตอร์ฝั่งปอยเปต แม้เกือบปะทะ แต่แม่ทัพภาคที่ 1 ของไทย กับแม่ทัพภาค 5 ของกัมพูชา เจรจากันได้ ขณะคอมเมนต์ผู้ชมเห็นไปทางเดียวกันว่า เป็นเพราะทั้งสองฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ร่วมกัน พร้อมตั้งข้อสงสัยในตัวแม่ทัพภาคที่ 1 ไม่ใช้โอกาสนี้โจมตีเพื่อช่วยกองทัพภาคที่ 2 และยึดพื้นที่ที่เขมรรุกล้ำคืนทั้งหมด
วันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ช่องยูทูป AEC NEWS ได้นำเสนอคำอธิบายเพื่อคลายข้อสงสัยว่าทำไมพื้นที่จังหวัดสระแก้วจึงมีมีการปะทะกันในช่วงการสู้รบระหว่างกองทัพไทยและกัมพูชาช่วงวันที่ 24-28 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งสรุปได้ว่า พื้นที่สระแก้วแม้ติดชายแดนกัมพูชา แต่ไม่เกิดการสู้รบเหมือนจังหวัดอื่น เนื่องจากฝั่งกัมพูชามีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใหญ่ในปอยเปต เช่น บ่อนคาสิโนและคอลเซ็นเตอร์ในปอยเปต ซึ่งสร้างรายได้มหาศาล หากถูกทำลายก็เหมือนถูกทุบหม้อข้าวจะเสียหายหนัก รวมทั้งเจ้าของบ่อนจริงๆ ก็น่าจะมีคนไทยเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วย
นอกจากนี้พื้นที่ชายแดนสระแก้วที่สามารถรบได้มีเพียงอำเภอตาพระยา ซึ่งเป็นภูเขาและมีข้อกำหนดห้ามยิงเกิน 20 กิโลเมตรจากแนวเขต
แม้เคยเกือบปะทะตั้งแต่คืนวันที่ 25 แต่มีการเจรจาระหว่างแม่ทัพภาค 1 ของไทยและแม่ทัพภาค 5 ของกัมพูชา ทำให้ไม่เกิดการยิงกันจริง พื้นที่ดังกล่าวมีการตรึงกำลังหนาแน่นทั้งสองฝ่าย ฝั่งไทยมีศักยภาพสูงจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์จำนวนมาก และมีรถถัง ปืนใหญ่ พร้อมรบ
การที่กัมพูชาไม่กล้าปะทะส่วนหนึ่งมาจากข่าวการเตรียมกำลังของไทยรั่วไปถึงฝ่ายเขา ทำให้ผู้นำเกิดความหวาดกลัว ขณะเดียวกันประชาชนกัมพูชาที่กลับประเทศอาจถูกเกณฑ์เป็นทหาร ซึ่งกระทบต่อขวัญกำลังใจและชีวิตความเป็นอยู่
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจคือความเห็นของผู้ชมคลิปดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า สาเหตุที่ไม่มีการสู้รบในพื้นที่สระแก้วเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งนอกจากบ่อนการพนันแล้วยังมีเหล้าเถื่อน บุหรี่เถื่อน แรงงานเถื่อน ฯลฯ รวมทั้งมีการตั้งข้อสงสัยต่อแม่ทัพภาคที่ 1 ของไทยอีกด้วย
ทั้งนี้ มีรายงานว่า บริเวณด่านปอยเปตและตลาดโรงเกลือ มีเพียงการไล่ยึดทำลายบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างของเขมรที่สร้างรุกล้ำเข้ามาเขตแดนไทย ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 ปล่อยให้เขมรบุกรุกเข้ามาครอบครองแผ่นดินไทยนานนับสิบปี แต่มีข้อมูลว่าบริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จะ.สระแก้ว กองทัพภาคที่ 1 ยังไม่ได้เข้าไปขับไล่เขมรที่เข้ามาบุกรุกยึดครองแผ่นดินไทยจุดนี้ให้ออกไป จึงมีข้อสงสัยกองทัพภาคที่ 1 ทำไมจึงไม่ใช้โอกาสนี้ในการยึดแผ่นดินไทยบริเวณบ้านหนองจานกลับคืนมา มีการปิดบังอำพรางอะไร?
วิดีโอคลิป >> คลายข้อสงสัย ทำไมสระแก้ว เขมรไม่กล้าปะทะ
ทั้งนี้ มีความเห็นใต้คลิปดังกล่าวที่น่าสนใจ เช่น
@prasopporn_sankla5592
พื้นที่สมประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย เหล้าเถื่อน,บุหรี่เถื่อน ,แรงงาน,แรงงานเถื่อน,บ่อนเถื่อน ใครคุมมาตั้งแต่สงครามสมัยเขมรแดง ใครอู้ฟู่ที่สุดในเขตนี้ ได้ดิบได้ดี เป็นนายกฯมาก็หลายคน.
@kantijuntanapisan5471
แหล่งรายได้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย
@jokenavy3549
สมประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่าย
@nappadon7738
มันมีบ่อนไงค่ะคุณค่ะ
@woraponji7966
นายพลบางคน กับ นักการเมือง บางคน ไปลงทุนบ่อนในเขมร
@prawatsompen1756
พื้นที่สมประโยชน์ทั้งคู่
@gigabitelakmak6734
ติดกับแหล่งเงินฮุนเซ็น 😂😂😂
@ปิยะธรรมประเสริฐ
เขตนี้กลิ่นเงินมันหอมหวลทั้งเขมรไทย อำนาจเงินมันกดหัวอยู่
@นายบุญชัยโฆษิตสุนทรกุล
ไม่เคยไว้ใจแม่ทัพภาค 1 เลยจริงๆ
@เขมชาติจอมพรมมิล
ข่าวว่าผู้มีอำนาจปล่อยคนไทยข้ามไปเล่นได้รับเดือนละสองถึงสามแสนบาท สรุปคือผลประโยชน์ร่วมกันนี้เอง
@coocoo6279
ก็หม้อข้าวหม้อเดียวกันนิ ปะทะก็ฉิบหายชิ
@อาร์เอ็นโฟน-จ8ฟ
เออนะแม่ทัพภาคที่ 1 น่าคิด
@เทิงเทิด
ระวังแม่ทัพภาค 1 กับ ผบ.สูงสุดไว้ให้ดีนะครับใส้ศึกแน่ๆ ผลประโยชน์ล้วนๆ
@พิรุณ-จ9ย
*มันต้องมีอะไร*อยู่ใต้พรม.
@Mobile-f4i
มันมีผลประโยนช์ร่วมกัน
@sanithensirisakul7033
ราคาคุย ผลประโยชน์ล้วนๆ ของผู้มีอำนาจ
@MMo-y5h
ถ้ายิงแล้วคนไทยจะไปเล่นที่ไหน
@sammydow494
ด้านนี้มันจะรบทำไมล่ะครับ ก็มันมีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
@999_Nikonthai
เรื่องจริงคือ มันกลัวไทยยิงพลาด ไปถูกบ่อนของฮุนเซนไงครับ และนักการเมืองไทย รวมถึงทหารสีเทาของไทย ไม่อยากให้มีการปะทะด้วย เพราะว่าไปร่วมลงทุนกับอุนเซนไว้เยอะ
@ธงชัยพงศ์มฆพัฒน์
ทหารที่ชายแดนฝั่งนี้ ซี้กันหรือเปล่า หรือมีทำธุรกิจร่วมกัน
@เพียงใจดําขํา
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่
@เสกสรรดีสดใส
ผลประโยชน์มันเยอะ บ่อนคาสิโนนักการเมืองไทยเยอะ เจ็บเยอะเลยไม่กล้า
@อินถวาโสสุทธิ์
เขารุ้ทั่วประเทศจ้า ไอ้คนไทยคนใหน😂😂😂
@ป่ายางเด้อ
ไม่เคยสงสัยเลย
@AaaBbb-kl5jg
เขตชายแดนแบบนี้มันต้องมีคนไทยถือหุ่นยุ่ด้วยกัน 100 เปอร์เซนต์โดยไม่ต้องสงสัยจัของใครน่าจะเป็นพวกคนหน้าเหลี่ยมแน่นอนไม่ผิด
@Minato-y7t
พวกกัน รู้กันอยู่
@sayunelwjak787
ทำไมทหารไทยไม่เปิดเกมเลยละทั้งๆ ที่เราได้ทีใหนๆ ก็รบก็จัดการกับแก๊งคอไปเลย.แต่ก็อย่างที่รู้ๆกันมันมีผลประโยชน์.
@puttaraksayanee7733
ผลประโยชน์เถื่อนมันเยอะกระมัง
@manatepincharone7924
ผลประโยชน์ของพวกมันอยู่เยอะ กลัวถูกทำลาย
@pakornkanlayaprasit2507
เห็นด้วยมันต้องมีอะไรในกอไผ่😅😅😅😅😅
มีแต่หมาไม่รู้แต่คนกินข้าวไม่ได้กินหญ้าหวาน
@ไพรฑูรย์-ท5ย4ฐ
มีส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่ง
@ธัญญาภรณ์-ร8ฅ
มีผลประโยชน์เยอะขี้ข้าฝ่ายไทยกับเจ้านายฝ่ายเขมร
@nmnm4883
ผมก็สงสัยทำไมทหารไทยจึงไมเปิดศึกด้านสระแก้วตีตลบหลังช่วยให้กองทัพภาคที่ 2 จะได้เบาแรงจะชนะได้ง่ายดายแม่ทัพภาคที่ 1 อย่านิ่งเฉยนะครับไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะมาช่วยเรา
@เทิงเทิด
ผลประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่ายลงตัวทั้งทหารยศใหญ่ไทยกับฮุนเซน
@ไอ้หนุ่มคอกวัว
ถ้ากองทัพภาคที่ 1 เปิดแนวรบสระแก้ว ยึดปอยเปต เขมรคงยอมแพ้ยอมเจรจาแล้วและจะไม่เหนื่อยแรงกองทัพภาคที่ 2 และจะเจรจากดดันง่าย
