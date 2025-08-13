“มาลี” โวยลั่น ไทยวางลวดหนามกั้นบ้านหนองจาน สระแก้ว อ้างละเมิดหยุดยิง-ผิด MOU43

โฆษกกระทรวงกลาโหม อ้างไทยวางลวดหนามในเขตอธิปไตยของกัมพูชาในจังหวัดบันทายมีชัย ตรงข้ามบ้านหนองจาน จ.สระแก้วของไทย โวยผิดข้อตกลงหยุดยิง ละเมิด MOU43
วันนี้(13 ส.ค.) พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงว่า ในวันที่ 12–13 สิงหาคม 2568 กำลังพลกึ่งทหารและตำรวจตระเวนชายแดนไทย พร้อมอาวุธครบมือ ได้เข้ามาตรวจการณ์บริเวณตรงข้ามด่านโชกชัย และได้วางลวดหนามภายในเขตอธิปไตยของกัมพูชา ที่หมู่บ้านโชกชัย ตำบลโอไบจวน อำเภอโอโจรว จังหวัดบันทายมีชัย
โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้เรียกร้องให้ฝ่ายไทยหยุดการกระทำทั้งหมดนี้โดยทันที เพราะเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง โดยเฉพาะข้อ 2 และข้อ 4 ตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนทั่วไปกัมพูชา–ไทย (GBC) ซึ่งจัดทำขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568
“ในวันที่ 12 และ 13 นี้ กำลังพลกึ่งทหารและตำรวจตระเวนชายแดนไทย พร้อมอาวุธ ได้เข้ามาตรวจการณ์ตรงข้ามด่านโชกชัย วางลวดหนาม และนำรถยนต์เข้าประจำการที่หมู่บ้านโชกชัย ตำบลโอไบจาน อำเภอโอโจรว จังหวัดบันทายมีชัย พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 5” พล.ท.มาลี กล่าว
พล.ท.มาลี กล่าวอีกว่า กัมพูชาขอเรียกร้องให้ไทยหยุดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข สำหรับการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและเจตนารมณ์ความร่วมมือในที่ประชุมวิสามัญ GBC โดยเฉพาะข้อ 2 และข้อ 4 ซึ่งกำหนดว่า ทั้งสองฝ่ายต้องคงกำลังทหารไว้ในตำแหน่งปัจจุบัน ห้ามเคลื่อนย้ายเกินจากจุดที่ประจำการอยู่ตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลเมื่อเวลา 00.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ทั้งสองฝ่ายห้ามเคลื่อนกำลัง รวมถึงการลาดตระเวน เข้าใกล้พื้นที่ของอีกฝ่าย และต้องไม่ดำเนินการใดที่ก่อให้เกิดความตึงเครียด รวมถึงการปฏิบัติการทางทหารในน่านฟ้า อธิปไตย หรือพื้นที่ของอีกฝ่ายในช่วงหยุดยิง และทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะไม่สร้างหรือขยายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารหรือฐานทัพเกินจากพื้นที่ที่ครอบครองอยู่
พร้อมกันนี้ ตามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ปี 2543 โดยเฉพาะมาตรา 5 ทั้งสองฝ่ายต้องคงสภาพเดิมของพื้นที่ชายแดน ห้ามดำเนินการใดที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และพื้นที่ที่ยังไม่มีข้อตกลงต้องรอการเจรจาของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา–ไทย (JBC) เพื่อปักปันเขตแดน
กัมพูชาขอย้ำอย่างชัดเจนและหนักแน่นถึงความมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงต่อการเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2025 และหลักการความร่วมมือ 13 ข้อจากที่ประชุมวิสามัญ GBC เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2025 ซึ่งมีประเทศมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมสังเกตการณ์
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพื้นที่ดังกล่าวคือบริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้วของไทย ซึ่งถูกกัมพูชาบุกรุกเข้ามายึดครองหลายสิบปีแล้ว จนกระทั่งในช่วงการสู้รบระหว่างวันที่ 24-28 ก.ค.ที่ผ่านมา กองกำลังบูรพาสามารถขับไล่ทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ดังกล่าวสำเร็จ และได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทย อันเป็นการละเมิด MOU2543
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา หลังจากทหารฝ่ายไทยได้นำลวดหนามหีบเพลงมาปิดกั้นพื้นที่เพื่อสกัดกั้นไม่ให้รุกล้ำอธิปไตยของไทย ได้มีชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านฝั่งกัมพูชามาแสดงความไม่พอใจและขอให้ทหารไทยเปิดทางและนำลวดหนามออก แต่ทหารไทยไม่ยินยอม