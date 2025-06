เพจ กต.โพสต์ภาพ "ประศาสน์" หารือกลุ่มเล็กก่อนประชุม JBC ไทย-กัมพูชา ยังหวังได้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม

วันนี้(14 มิ.ย.) เมื่อเวลา 10.32 น. เพจเฟซบุ๊ก กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand ได้โพสต์ภาพการหารือวงเล็ก ระหว่าง นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ประธานกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา(JBC) ฝ่ายไทย กับ นายฬำ เจีย ประธาน JBC ฝ่ายกัมพูชา พร้อมข้อความระบุว่าเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2568 เอกอัครราชทูตประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ประธานกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ฝ่ายไทย พบหารือกลุ่มเล็กกับนายฬำ เจีย รัฐมนตรีรับผิดชอบกิจการชายแดนและหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชา ประธานร่วมฝ่ายกัมพูชา เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 #JBC โดยการหารือเป็นไปอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังให้การประชุมฯ ได้ผลลัพธ์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ประธานทั้งสองฝ่ายได้พบกันอย่างไรก็ตาม เมื่อคืนวันที่ 13 มิ.ย. นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Hun Manet ว่า ในการประชุม JBC วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2568 จะไม่มีการนำข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด ปราสาทตาควาย และสามเหลี่ยมมรกต(ช่องบก) เข้าหารือ เนื่องจากกัมพูชาได้ตัดสินใจที่จะส่งเรื่องพื้นที่ดังกล่าวไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) แล้ว พร้อมขอให้ไทยร่วมมือ และไม่ว่าไทยจะร่วมมือหรือไม่ กัมพูชาก็จะส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึง ICJ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายนนี้ส่วนประเด็นการปิดพรมแดน นายฮุนมาเนตก็ยืนยันว่าจะไม่เป็นประเด็นที่ต้องหารือกันในการประชุม JBC วันนี้เช่นกัน เนื่องจากไม่ใช่เขตอำนาจของ JBC และประเด็นี้แก้ไขได้ง่ายหากกองทัพไทยซึ่งเริ่มปิดจุดผ่านแดนฝ่ายเดียวตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เปิดพรมแดนกลับคืนสู่สถานะเดิมขณะเดียวกัน นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ประธาน JBC ก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่าจะยึดมั่นในการรักษาอธิปไตยของไทยหรือไม่ เพราะในสมัยที่เป็นเอกอัครราชทูตที่กรุงพนมเปญ มีกรณีที่กัมพูชาจับกุมนายวีระ สมความคิด พร้อมคนไทยคนอื่นๆ รวม 7 คน ที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2553 ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นดินแดนไทยแต่กัมพูชาอ้างสิทธิทับเข้ามา นายประศาสน์กลับบังคับให้คนไทยทั้ง 7 คนยอมรับว่ารุกล้ำดินแดนกัมพูชา และล่าสุดนายประศาสน์ก็ได้แสดงจุดยืนว่ายอมรับแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ซึ่งเป็นแผนที่ที่กัมพูชานำไปอ้างในการรุกล้ำดินแดนไทย