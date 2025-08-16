“ชยิกา” ย้ำ “ไมเคิล อัลฟาโร” ไม่ใช่สื่อทำเนียบขาว เป็นแค่ล็อบบี้ยิสต์ รายงานข่าวผิดมาตรฐานสากล

ที่ปรึกษา รมว.ต่างประเทศ ยัน “ไมเคิล อัลฟาโร” ไม่ใช่นักข่าวทำเนียบขาวตามที่อ้าง และไม่มีการยืนยันว่าสังกัดองค์ข่าวใด เป็นแค่ล็อบบี้ยิสต์และเจ้าของบริษัทพีอาร์ที่เพิ่งก่อตั้ง รายงานข่าวผิดมาตรฐานการสากล เป็นเพียงความเห็นของบุคคลที่มุ่งโจมตีประเทศไทย
จากกรณีนายไมเคิล อัลฟาโร ( Michael Alfaro) ที่อ้างตัวว่าเป็นนักข่าวจากทำเนียบขาว ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ลงพื้นที่รายงานข่าวบริเวณบ้านหนองจาน ต.โดนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยกล่าวอ้างว่าทหารไทยได้รุกล้ำดินแดน และกีดกันไม่ให้ชาวกัมพูชาเดินทางเข้าออกบ้านเรือนและหมู่บ้านของตนจากที่เคยเดินทางอย่างสะดวกนั้น ล่าสุด วันนี้(16 ส.ค.) นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่า เบื้องต้นได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงแล้วว่านายไมเคิล อัลฟาโร นั้น ไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวเป็นทางการของทำเนียบขาว และไม่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่กับองค์กรข่าวใด
จากการสืบค้นและสอบถามข้อมูลข่าวที่นายนายไมเคิล อัลฟาโร รายงาน ไม่สามารถฟังได้ว่าเป็นข้อเท็จจริง แต่เป็นเพียงความคิดเห็นของบุคคลเพียงบุคคลหนึ่งเท่านั้นประกอบกับโฆษกกองทัพบกได้เคยแถลงประณามกัมพูชาที่บิดเบือนข้อเท็จจริงว่า ไทยเตรียมโจมตีกัมพูชาอีกครั้ง จนทางการกัมพูชา ต้องอพยพประชาชนไป จ. อุดรมีชัย เมื่อ 2 วันก่อน
ทั้งนี้ นายไมเคิล อัลฟาโร เป็นนักล็อบบี้ยิสต์ระดับรัฐบาลกลาง และเป็นเจ้าของบริษัทพีอาร์แห่งหนึ่งในวอชิงตันดีซีชื่อ Capitol Hill & Friends เป็นการตั้งชื่อบริษัทเพื่อที่จะสื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับทำเนียบขาว แต่บริษัทดังกล่าวเพิ่งก่อตั้งในปีนี้ ข้อมูลที่เขียนจึงยังไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและมีข้อพิรุธหลายจุด
นางสาวชยิกา ยังได้เผยแพร่ผลการตรวจข้อมูลการจดทะเบียนเว็บไซต์ https://www.capitolhillandfriends.com/ ของนายไมเคิล อัลฟาโร ผ่าน WHOIS ซึ่งทำให้ยิ่งมีข้อสงสัย เพราะ ทั้ง 1) หมายเลขโทรศัพท์ +1.2025550131 ไม่น่าจะจริง 2) อีเมลลงทะเบียน tvfc.alfaro@gmail.com และ 3) ที่อยู่แจ้งแค่ว่า Plainfield USA ซึ่ง Plainfield แต่ไม่ระบุว่า เป็นรัฐไหนระหว่างนิวเจอร์ซี่ และอิลลินอยส์
ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ลักษณะการรายงานข่าวของนายไมเคิล อัลฟาโร ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งของสำนักข่าวต่างประเทศ โดยมาตรฐานสากลจะระมัดระวังคำพูด และใช้คำที่คงความเป็นกลาง ที่หมายถึงต่างฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ฟันธงว่าใครถูกหรือผิด เช่นคำว่า allegedly, accused, claimed ดังนั้น ข่าวที่นายไมเคิล อัลฟาโรรายงานจึงไม่สามารถฟังได้ว่าเป็นข้อเท็จจริง แต่เป็นเพียงความคิดเห็นของบุคคลเพียงบุคคลหนึ่งเท่านั้น