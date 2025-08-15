ตามฟอร์ม! JBC เขมรประท้วงไทยล้อมลวดหนามชายแดนสระแก้ว อ้างละเมิด MOU 43 เรียกร้องรื้อถอนทันที

คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ฝ่ายกัมพูชาออกแถลงการณ์ประท้วงไทย อ้างรุกล้ำพรมแดนโจ่งแจ้ง ละเมิดสิทธิมนุษยชน ติดตั้งลวดหนาม ตาข่าย สิ่งกีดขวาง และยางรถยนต์หมู่บ้านในจังหวัดบันทายมีชัย ตรงข้าม จ.สระแก้ว เรียกร้องรื้อถอนทันที
วันนี้ (15 ส.ค.) คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ฝ่ายกัมพูชา ออกแถลงการณ์ประณามอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมทางทหารของไทย ดังต่อไปนี้ :
1. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ทหารไทยได้ติดตั้งลวดหนาม ตาข่าย สิ่งกีดขวาง และยางรถยนต์ตามแนวชายแดนระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข 46-47 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านโชคชัย ตำบลโอไบจาน อำเภอโอวโจรว จังหวัดบันทายมีชัย
2. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ตามแนวชายแดนระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข 42-43 ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านไพรจัน และในตำบลโอไบจาน อำเภอโอวโจรว จังหวัดบันทายมีชัย
3. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 กองทัพไทยได้พยายามดำเนินการดังกล่าวซ้ำอีกครั้งใกล้จุดผ่านแดนบึงตะกวน ในพื้นที่หมู่บ้านบันทายมีฤทธิ์ และหมู่บ้านธนัลบำแบก ตำบลกุกรอมเมียต อำเภอถมอปวก จังหวัดบันทายมีชัย อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวถูกยกเลิกหลังจากพบพลเรือนชาวกัมพูชา กองกำลังรักษาความปลอดภัย และผู้สังเกตการณ์ทางทหารต่างชาติอยู่ในพื้นที่
ความพยายามฝ่ายเดียวของกองทัพไทยในการยึดครองดินแดนโดยการติดตั้งลวดหนาม สิ่งกีดขวาง และการติดตั้งยางรถยนต์ตามแนวชายแดนดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดเจตนารมณ์ของบันทึกความเข้าใจ (MoU) ปี พ.ศ. 2543 และกฎหมายระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น การกระทำดังกล่าวยังละเมิดอำนาจของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) และบั่นทอนผลลัพธ์ของความพยายามในการเจรจาที่ผ่านมาและการเจรจาทวิภาคีที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสองประเทศ
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ของกัมพูชาขอประท้วงอย่างรุนแรงอีกครั้งต่อการละเมิดของกองทัพไทย และเรียกร้องให้มีการรื้อถอนลวดหนาม ตาข่าย และยางรถยนต์ทั้งหมดออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยทันที นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามแนวชายแดนระหว่างสองประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพื้นที่ซึ่ง JBC ฝ่ายกัมพูชาอ้างถึงนั้นอยู่ติดกับชายแดนจังหวัดสระแก้วของไทย โดยพื้นที่ของหมู่บ้านโชคชัย และหมู่บ้านไพรจัน ตำบลโอไบจาน อำเภอโอวโจรว นั้นคือบริเวณหมู่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง ส่วนหมู่บ้านบันทายมีฤทธิ์ และหมู่บ้านธนัลบำแบก ตำบลกุกรอมเมียต อำเภอถมอปวก คือบริเวณหมู่บ้านตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา พื้นที่เหล่านี้ ราษฎรไทยเคยอยู่อาศัยทำกินมาราว 2 ชั่วอายุคน แต่ต้องอพยพออกเมื่อเกิดสงครามในกัมพูชาและเขมรแดงเข้ามาสังหารชาวบ้านเสียชีวิต 30 กว่ารายในปี 2522 หลังจากนั้นก็ไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีกแม้สงครามในกัมพูชาสงบลง โดยเฉพาะเมื่อมี MOU 2543 บริเวณดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนของทั้งไทยและกัมพูชา ซึ่งตามเงื่อนไขของ MOU ต้องไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเข้าไปบุกรุกครอบครอง ฝ่ายไทยทำตามเงื่อนไขดังกล่าว แต่ฝ่ายกัมพูชายังบุกรุกเข้ามาครอบครองตั้งบ้านเรือนและยึดเป็นที่ดินทำกินของตัวเอง จนกระทั่งเกิดการสู้รบช่วงวันที่ 24-28 ก.ค.ที่ผ่านมา ทหารไทยได้ยึดคืนพื้นที่ดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ถึงหลักเขตเดิมซึ่งแสดงอาณาเขตของไทย