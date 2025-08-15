xs
xsm
sm
md
lg

ตามฟอร์ม! JBC เขมรประท้วงไทยล้อมลวดหนามชายแดนสระแก้ว อ้างละเมิด MOU 43 เรียกร้องรื้อถอนทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ฝ่ายกัมพูชาออกแถลงการณ์ประท้วงไทย อ้างรุกล้ำพรมแดนโจ่งแจ้ง ละเมิดสิทธิมนุษยชน ติดตั้งลวดหนาม ตาข่าย สิ่งกีดขวาง และยางรถยนต์หมู่บ้านในจังหวัดบันทายมีชัย ตรงข้าม จ.สระแก้ว เรียกร้องรื้อถอนทันที

วันนี้ (15 ส.ค.) คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ฝ่ายกัมพูชา ออกแถลงการณ์ประณามอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมทางทหารของไทย ดังต่อไปนี้ :

1. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ทหารไทยได้ติดตั้งลวดหนาม ตาข่าย สิ่งกีดขวาง และยางรถยนต์ตามแนวชายแดนระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข 46-47 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านโชคชัย ตำบลโอไบจาน อำเภอโอวโจรว จังหวัดบันทายมีชัย

2. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ตามแนวชายแดนระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข 42-43 ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านไพรจัน และในตำบลโอไบจาน อำเภอโอวโจรว จังหวัดบันทายมีชัย

3. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 กองทัพไทยได้พยายามดำเนินการดังกล่าวซ้ำอีกครั้งใกล้จุดผ่านแดนบึงตะกวน ในพื้นที่หมู่บ้านบันทายมีฤทธิ์ และหมู่บ้านธนัลบำแบก ตำบลกุกรอมเมียต อำเภอถมอปวก จังหวัดบันทายมีชัย อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวถูกยกเลิกหลังจากพบพลเรือนชาวกัมพูชา กองกำลังรักษาความปลอดภัย และผู้สังเกตการณ์ทางทหารต่างชาติอยู่ในพื้นที่

ความพยายามฝ่ายเดียวของกองทัพไทยในการยึดครองดินแดนโดยการติดตั้งลวดหนาม สิ่งกีดขวาง และการติดตั้งยางรถยนต์ตามแนวชายแดนดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดเจตนารมณ์ของบันทึกความเข้าใจ (MoU) ปี พ.ศ. 2543 และกฎหมายระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น การกระทำดังกล่าวยังละเมิดอำนาจของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) และบั่นทอนผลลัพธ์ของความพยายามในการเจรจาที่ผ่านมาและการเจรจาทวิภาคีที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสองประเทศ

คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ของกัมพูชาขอประท้วงอย่างรุนแรงอีกครั้งต่อการละเมิดของกองทัพไทย และเรียกร้องให้มีการรื้อถอนลวดหนาม ตาข่าย และยางรถยนต์ทั้งหมดออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยทันที นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามแนวชายแดนระหว่างสองประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพื้นที่ซึ่ง JBC ฝ่ายกัมพูชาอ้างถึงนั้นอยู่ติดกับชายแดนจังหวัดสระแก้วของไทย โดยพื้นที่ของหมู่บ้านโชคชัย และหมู่บ้านไพรจัน ตำบลโอไบจาน อำเภอโอวโจรว นั้นคือบริเวณหมู่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง ส่วนหมู่บ้านบันทายมีฤทธิ์ และหมู่บ้านธนัลบำแบก ตำบลกุกรอมเมียต อำเภอถมอปวก คือบริเวณหมู่บ้านตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา พื้นที่เหล่านี้ ราษฎรไทยเคยอยู่อาศัยทำกินมาราว 2 ชั่วอายุคน แต่ต้องอพยพออกเมื่อเกิดสงครามในกัมพูชาและเขมรแดงเข้ามาสังหารชาวบ้านเสียชีวิต 30 กว่ารายในปี 2522 หลังจากนั้นก็ไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีกแม้สงครามในกัมพูชาสงบลง โดยเฉพาะเมื่อมี MOU 2543 บริเวณดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนของทั้งไทยและกัมพูชา ซึ่งตามเงื่อนไขของ MOU ต้องไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเข้าไปบุกรุกครอบครอง ฝ่ายไทยทำตามเงื่อนไขดังกล่าว แต่ฝ่ายกัมพูชายังบุกรุกเข้ามาครอบครองตั้งบ้านเรือนและยึดเป็นที่ดินทำกินของตัวเอง จนกระทั่งเกิดการสู้รบช่วงวันที่ 24-28 ก.ค.ที่ผ่านมา ทหารไทยได้ยึดคืนพื้นที่ดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ถึงหลักเขตเดิมซึ่งแสดงอาณาเขตของไทย







ตามฟอร์ม! JBC เขมรประท้วงไทยล้อมลวดหนามชายแดนสระแก้ว อ้างละเมิด MOU 43 เรียกร้องรื้อถอนทันที
ตามฟอร์ม! JBC เขมรประท้วงไทยล้อมลวดหนามชายแดนสระแก้ว อ้างละเมิด MOU 43 เรียกร้องรื้อถอนทันที
ตามฟอร์ม! JBC เขมรประท้วงไทยล้อมลวดหนามชายแดนสระแก้ว อ้างละเมิด MOU 43 เรียกร้องรื้อถอนทันที
ตามฟอร์ม! JBC เขมรประท้วงไทยล้อมลวดหนามชายแดนสระแก้ว อ้างละเมิด MOU 43 เรียกร้องรื้อถอนทันที
กำลังโหลดความคิดเห็น