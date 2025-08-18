“ภูมิธรรม” แจงสมช.จ่อประเมินชายแดนเคาะประชุมGBC ยังไม่ชัดยุบศบ.ทก. ยึดหลักหยุดยิงปมชุมชนเขมรรุกล้ำ

"มท.อ้วน" เผย ประชุม สมช.บ่ายนี้ ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทย กัมพูชา กำหนดการประชุม GBC เดือนกันยายน ยังไม่ฟันธง ยุบ ศบ.ทก.ขอประเมินสถานการณ์ก่อน ชี้ชุมชุนกัมพูชาบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ยังยึดหลักหยุดยิง อยู่พื้นที่ไหนก็อยู่ตรงนั้น
วันนี้ (18ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการรุกล้ำพื้นที่ของคนกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ในอนาคตจะมีการผลักดันชุมชนนี้ออกจากพื้นที่หรือไม่ว่า ขณะนี้ยังยึดตามข้อตกลงในการหยุดยิง อยู่พื้นที่ไหนก็อยู่ตรงนั้น ซึ่งจะต้องไปพูดคุยในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือGBC ไทย กัมพูชา ครั้งต่อไป ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ และย้ำว่าจะมีการรุกล้ำไม่ได้ วางลวดหนามไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น
ส่วนการนำมวลชนมากดดันและยั่วยุทหารไทยนั้นนายภูมิธรรมเห็นว่า เป็นเรื่องของประเทศกัมพูชาที่จะจัดการ และย้ำว่าการพูดคุย GBC ไม่ได้ข้อยุติเพียงครั้งเดียวต้องมีการคุยกันต่อไป แต่ยืนยันว่าพื้นที่ไหนที่ถูกบุกรุกมาก็ต้องยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของไทย
นายภูมิธรรม กล่าวถึงกรณีที่กัมพูชา ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 ออกไปนั้น เห็นว่า ไม่เป็นไรเพราะถือว่าจะได้จดบันทึกเอาไว้ว่าทางกัมพูชาให้ความร่วมมือหรือไม่ แต่ยืนยันว่าไทยยังมีการประชุมกับกัมพูชาอีกหลายระดับ ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยทั้ง ระดับ GBC RBC เป็นต้น
ส่วนความชัดเจนของการทำหน้าที่ของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา หรือ ศบ.ทก.จะเป็นอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่า ต้องประเมินสถานการณ์ร่วมกันอีกครั้ง
“ครั้งที่แล้วมีการมาสอบถามตนเองว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร ตนเองก็เลยบอกว่าต้องมีการสรุปกัน ถ้าคิดว่าเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องมี เมื่อเหตุการณ์เป็นปกติ ก็เข้าที่ประชุม ศบ.ทก.ก่อน ซึ่งขณะนั้นเขายังไม่ได้ประชุม ความว่าจะยุบหรือไม่ยุบ ซึ่งก็ยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ถามตนเองมาก็ต้องมีการประเมินก่อนถ้าคิดว่าจำเป็น ก็ต้องมีศูนย์ต่อ คงต้องรอการประชุมจาก สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือ สมช.ด้วย”นายภูมิธรรมกล่าว
ส่วนการประชุม สมช.ในวันนี้ จะมีการประเมินภาพรวมสถานการณ์ชายแดนทั้งหมดเลยหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่าโดยรวมก็จะเป็นเช่นนั้น ซึ่งจะมีการประชุมและประเมินสถานการณ์ร่วมกันเพื่อที่จะได้ภาพชัดเจนว่าจะกำหนด ท่าทีการประชุมGBC ครั้งถัดไป ซึ่งก็ต้องขึ้น สมช.จะเสนอมา และมีข้อสรุปเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุม
ส่วนว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติจะมีการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศด้วยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่า หลักๆก็จะเป็นเรื่องของกัมพูชา
นายภูมิธรรม ยังกล่าวถึงกรณีมีชาวขอนแก่นบางส่วนแจ้งจับตนเองปล่อยให้กัมพูชารุกรานทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีโลกนั้น เห็นว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไร สำหรับคนที่แจ้งความทราบว่าเคยเป็นผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้มีคะแนนเสียง ก็ว่าไปตามกฏหมาย
“คิดว่าไปแจ้งความแล้วตำรวจรับทำคดี ศาลเรียกตนเอง ก็จะไป ผมว่าเรื่องนี้ก็สบายสบาย ตนเองคิดว่าสังคมไทยมีเรื่องที่ต้องคิดทบทวนหลายเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ไม่ใช่นึกอยู่ใครจะทำอะไรก็ได้ เรื่องนี้ก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมก็ว่ากันไป”นายภูมิธรรมกล่าว