นายกฯขอบคุณ "ทรัมป์" หวังดี เป็นกาวใจเคลียร์เขมร ไม่ปฏิเสธแต่ยังไม่ตอบรับ ลั่นสนองข้อตกลงก่อน

"อนุทิน" ขอบคุณ "ทรัมป์" ปรารถนาดี เสนอตัวเป็นคนกลางเจรจาความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เผยไทยไม่ปฏิเสธ แต่ยังไม่ตอบรับ ยืนกรานเขมรต้องสนองข้อตกลงก่อน เพื่อนำไปสู่สันติภาพและความสงบสุข
วันนี้ (9ต.ค.) ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีการตอบกลับหนังสือของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อมอบนโยบาย และหารือเตรียมการสำหรับการเจรจากับฝ่ายกัมพูชา และในการตอบกลับหนังสือของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่เขียนมาถึงตน ซึ่งตนขอบคุณในความปราถนาดีที่อยากจะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งของทั้ง 2 ประเทศ คือ ไทย และกัมพูชา ซึ่งเราก็ตอบเหมือนเดิมว่า เราเชื่อมั่นในสันติภาพ และเรามีจุดยืนที่ต้องการให้กัมพูชาได้ตอบสนองเรา เพื่อที่จะทำให้การดำเนินการในเรื่องต่างๆนำไปสู่สันติภาพ และความสงบสุขในอนาคตให้เกิดขึ้นให้ได้
เมื่อถามว่าแสดงว่ารัฐบาลไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอทรัมป์ใช่หรือไม่ จนกว่ากัมพูชาจะทำตามเงื่อนไข และข้อตกลง 4 ข้อในวงประชุม GBC นายอนุทิน กล่าวว่า ถูกต้อง มีข้อตกลงที่ตกลงกันไว้แล้วว่าแต่ละประเทศ จะต้องปฏิบัติอย่างไร ก็ต้องย้ำอีกครั้งว่า เรื่องการถอนอาวุธหนัก การถอนทุ่นระเบิด การจัดการสแกมเมอร์ และการบริหารจัดการพื้นที่ ที่อยู่ในเขตของประเทศไทยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นประเด็น และเป็นท่าทีของประเทศไทย ซึ่งก็ยังต้องยืนยันไปถึงผู้ที่จะเสนอตัวมาเป็นคนกลาง และจริงๆก็ต้องแสดงความขอบคุณ
ส่วนกรณีที่ทูตจีนประจำประเทศกัมพูชา ออกมาระบุว่า จะให้การสนับสนุนกัมพูชา จะบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ทูตจีนประจำประเทศไทยก็บอกว่า พร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศไทย พร้อมย้ำว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างไทย และกัมพูชา หวังว่าประเทศอื่นๆยังคงมีปรารถนาดีที่จะเห็นว่า สถานการณ์จะไม่นำไปสู่ความรุนแรงมากกว่านี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมเตรียมการฯ เป็นที่สังเกตว่า นายสันติ พร้อมพัฒน์ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย บิดานายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข เข้าร่วมในการประชุมด้วย
ทั้งนี้หลังจบการประชุมนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ พร้อมผู้บริหารกระทรวงต่างประเทศ ได้นำนายกฯและคณะเดินชมห้องแถลงข่าว โดยเอ่ยชมว่า สวย ไฮเทค ดูดี และมีความพร้อม
จากนั้นนายกฯเข้าสักการะพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงการต่างประเทศ พระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคล