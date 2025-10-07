“อนุทิน” ยันมอบอำนาจเต็มที่ให้กองทัพ-กต.จัดการปมชายแดน ย้ำเขมรต้องออกจากบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว

“อนุทิน” ยันมอบหมายให้ “กองทัพ-กต.“ มีอำนาจจัดการเรื่องชายแดนเต็มที่ ย้ำต้องผลักดันกัมพูชาออกจากบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว 10 ต.ค.มีแนวทางดำเนินการ บอกหลักการไปแล้ว เตรียมลงพื้นที่ในเวลาที่เหมาะสม
เมื่อเวลา 12.35 น. วันที่ 7 ต.ค. 68 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีการผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้วว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค. มีการประชุมหารือกันแล้วก็ดำเนินการตามที่เรามีข้อตกลงกับเขาไว้ เราก็ยังยืนยันว่า เขาจะต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขในคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ 4 ข้อคือ ถอนอาวุธ ถอนกำลัง ปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ และบริหารสถานการณ์ชายแดนให้เรียบร้อย ส่วนไหนที่เป็นพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยก็ต้องออกก็แค่นั้น
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีการจับตามองในเรื่องของสิทธิมนุษยชนจะคืนความยุติธรรมให้กับคนไทยอย่างไร จะเป็นความยากลำบากในการตัดสินใจหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เห็นยากเลย คนไทยจะต้องได้รับความยุติธรรม คนไทยทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอยู่แล้ว คนที่มารุกล้ำประเทศไทยถ้าเข้ามาโดยการบุกรุกก็ต้องออกไปชัดเจนแค่นั้น ไม่ใช่ว่าจะตอบมาว่าเขาไม่ทำ คือถ้าไม่ทำก็ไม่มีใครเจรจา
เมื่อถามว่า รัฐบาลมีแนวทางทำให้สังคมโลก มองเราในทางบวกใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า คืออย่างนี้ คนเป็นนายกฯ พูดเรื่องนี้มากไม่ได้ เพราะว่ามอบหมายไปหมดแล้ว ถ้าตนไปพูด ซึ่งมอบหมายไปแล้วว่า ต้องรักษาอธิปไตย รักษาชายแดน รักษาแผ่นดินเป็นเรื่องของกองทัพ ให้อำนาจเต็มไปหมดแล้ว การสนับสนุนทุกอย่างจากรัฐบาลเต็มหมดแล้ว เหมือนเรื่องของการเจรจาทางการทูต จะพูดเรื่องเงื่อนไขอะไรต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศรับไปดำเนินการหมดแล้ว และกรณีการดูแลประชาชนที่จังหวัดสระแก้วสิทธิต่างๆ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดำเนินการตามที่ตกลงไว้ ทุกคนได้รับมอบอำนาจทั้งหมดให้ไปดำเนินการจัดการ
เมื่อถามว่า กรณีที่มีการเลื่อนการประชุม คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจะมีผลอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างมีเหตุมีผลของมันอยู่ ซึ่งตนได้มอบให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบเต็มที่ เขาต้องดำเนินการตามนั้น ตนให้การสนับสนุนทุกอย่าง ถ้าตนไปพูดหรือสั่ง หรือพูดต่างกับเขาก็ทำงานไม่ได้ เวลาเขาไปเจรจากับใคร หรือสมมุติใครมาเจรจากับตน สมัยตนยังเป็นผู้น้อยอยู่ ก็ต้องถามว่าคุณมีอำนาจแค่ไหน ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจ ตนก็บอกว่าอย่าเสียเวลากับตนไม่คุยด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนที่ไปเจรจา หรือจะไปทำอะไรกับใคร เขาได้อำนาจไปหมดแล้ว เขาตัดสินใจก็คือตนตัดสินใจ
เมื่อถามว่า จะมีมีโอกาสลงพื้นที่ด้วยตัวเองหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวยอมรับว่า มี ซึ่งจะเป็นเวลาที่เหมาะสมก็ต้องดูด้วย
เมื่อถามว่า ในวันที่ 10 ต.ค.นี้ จะไม่สามารถผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจานได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เขาก็มีการดำเนินการอยู่ ซึ่งหลักการได้บอกเขาไปแล้ว