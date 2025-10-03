“อนุทิน” ยันบ้านหนองจานเป็นพื้นที่ไทย 10 ต.ค.เป็นไทม์ไลน์ของผู้ว่าฯ สระแก้ว ย้ายเขมรออกตามกฎหมายไม่ใช้กำลังผลักดัน

“นายกฯ อนุทิน” ยันบ้านหนองจานเป็นพื้นที่ไทย ชี้ 10 ตุลาคม เป็นไทม์ไลน์ผู้ว่าฯ สระแก้ว ตั้งไว้ ย้ำ อพยพชาวกัมพูชาต้องดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ใช้วิธีผลักดัน-อุ้ม
วันนี้ (3 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีการอพยพชาวกัมพูชาออกจากบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ และล่าสุดสื่อกัมพูชา รายงานว่า จะไม่ออกจากพื้นที่ ว่า เป็นพื้นที่ของประเทศไทย เราก็ดำเนินการตามกฎหมายไทย ไม่มีหรอกจะให้คนที่ไม่ได้เป็นคนที่ถือสัญชาติไทย มาทำผิดกฎหมายในประเทศไทย คงลำบาก
ส่วนจะใช้หลักกฎหมายใดในการจัดการ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ต้องใช้หลายๆ กฎหมายประกอบกัน ซึ่งกลุ่มนี้คือคนทั่วไป ต้องปฏิบัติกับเขาอีกวิธีหนึ่ง แต่ต้องไม่ทำให้เขาเดือดร้อน แบบต้องผลักดัน การอุ้มกันออกไป คงไม่ใช่ แต่จะใช้วิธีทางกฏหมายให้ได้มากที่สุด และพูดคุยให้ได้มากที่สุด
นั่นหมายความว่า จะเริ่มดำเนินการวันที่ 10 ตุลาคม นี้ ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า วันที่ 10 ตนเองคิดว่า เริ่มมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้พยายามตั้งเป็นไทม์ไลน์มากกว่า แต่อย่างที่บอกการปฏิบัติในเรื่องนี้ต้องดูหลายหลายมิติ สิ่งที่เป็นประเด็น สิ่งที่เป็นความอันตรายตอนนี้อยู่ที่ชายแดน เราต้องไปดูเรื่องการปะทะ ความพร้อมของตัวเรามากกว่า เรื่องของการผลักดันออกไป อาจเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจา หากถอนอาวุธหนัก ทุ่นระเบิด และถอนกองกำลังออกไป เราก็มาเจรจาในเรื่องนี้ ซึ่งคุณต้องหาสถานที่เอาคนของคุณออกไป กลับไปยังอาณาเขตของคุณ อย่างนี้เรายังพอพูดกันได้ ไปสร้างชุมชนใหม่ให้เขาได้ย้ายออกไป แต่ไม่ใช่ผลักดันสิ่งแรก ในขณะที่การเผชิญหน้ากันยังมีอยู่ มันต้องจัดลำดับ
เมื่อถามย้ำว่า วันที่ 10 ตุลาคม อาจจะยังไม่มีการจัดการเรื่องนี้ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ตอบไปแล้ว พูดไปแล้วลำดับของการดำเนินการเป็นอย่างไร เราจะมาเอาวันนั้น วันนี้ไม่ได้ เพราะตนเองไม่ได้เป็นคนพูดวันที่ 10