ชายแดนสระแก้วป่วน! ชาวกัมพูชาฮือต้านป้ายเตือนรุกล้ำ ทัพภาค 1 ยันพร้อมใช้กฎหมายเอาผิด

สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง หลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ติดตั้งป้ายประกาศ 3 ภาษา เพื่อแจ้งเตือนให้ชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ออกจากบริเวณดังกล่าว ทำให้ชาวกัมพูชาไม่พอใจ รวมตัวกันเข้าใกล้แนวชายแดนและทำลายป้ายเตือน เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยส่งกำลังเสริมเข้าควบคุมสถานการณ์ ด้านโฆษกกองทัพภาคที่ 1 ยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และได้มีการประสานไปยังทางการกัมพูชาให้เข้ามาจัดระเบียบประชาชนของตนเอง หากยังคงมีการฝ่าฝืน ทางการไทยจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ล่าสุด วันนี้ (4 ก.ย.) จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนไม่พอใจ รวมตัวกันเข้าทำลายป้าย และพยายามสร้างแรงกดดันต่อเจ้าหน้าที่ไทย ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ส่งกำลังเสริมเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มงวด และจัดชุดลาดตระเวนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรง
อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้ พลตรีสุรวิชญ์ แดงจันทร์ โฆษกกองทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า สถานการณ์ในพื้นที่ยังสามารถควบคุมได้ เป็นเรื่องที่ไม่เหนือความคาดหมายหลังผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสั่งติดป้ายเตือน โดยกลุ่มชาวกัมพูชาที่เข้ามากดดันนั้นมีทั้งเด็ก ผู้หญิง และคนชรา ซึ่งกองทัพได้ปล่อยให้พวกเขาแสดงออก
พลตรีสุรวิชญ์ ยืนยันว่า หากชาวกัมพูชาฝ่าฝืนเข้ามาในพื้นที่ของไทยหรือทำลายป้าย ทางการไทยจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยจะใช้กฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายป่าไม้ ที่มีบทลงโทษทั้งจำและปรับ
นอกจากนี้ โฆษกกองทัพภาคที่ 1 ยังระบุว่า ได้ประสานไปยังทางการกัมพูชาให้เข้ามาจัดระเบียบประชาชนของตนเอง เพื่อไม่ให้รุกล้ำเข้ามาในฝั่งไทย ซึ่งหากยังคงฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายไทยอย่างถึงที่สุด ขณะที่การบังคับใช้กฎหมายกับชาวกัมพูชาที่รุกล้ำพื้นที่นั้น ยังคงอยู่ระหว่างการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป.