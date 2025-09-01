ชายแดนบ้านหนองจานไม่เงียบเหงา ชาวบ้าน-ปชช.ยังคงนำสิ่งของมอบให้ทหารตลอดวัน

สระแก้ว – ไม่เงียบเหงาชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว แม้จะอยู่ในช่วงการประกาศกฏอัยการศึก แต่ก็ยังคงมีประชาชนจากหลายพื้นที่หลั่งไหลนำสิ่งจำเป็น เครื่องอุปโภค-บริโภคเดินทางมามอบให้ทหารเพื่อสนับสนุนการทำงานแนวหน้า ส่งผลบรรยากาศคึกคักตลอดวัน
วันนี้ ( 1 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ว่ายังคงมีประชาชนและผู้ประกอบการจำนวนมากพากันเดินทางนำสิ่งของจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำการบริเวณแนวชายแดน
อาทิ บริษัท วาย เค น้ำแข็งหลอด ที่ได้นำน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวด มอบให้กับทหารเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านจากหลายพื้นที่ที่นำสิ่งของต่างๆ มาสมทบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนจากเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ที่ได้นำอาหารกล่องจำนวนกว่า 100 กล่อง พร้อมปลาทูสดอีก 800 ตัว มามอบให้กับทหารเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารอีกด้วย
โดย พ.อ. ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.) กองกำลังบูรพา เป็นผู้รับมอบและมี พล.ต.ต. ถาวร ดุลยวิทย์ผู้ บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เดินทางมาให้กำลังใจทหารแนวชายแดนด้วยเช่นกันส่งผลให้บรรยากาศในพื้นที่ยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง
สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยและน้ำใจจากพี่น้องประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทหารผู้เสียสละทำหน้าที่ปกป้องชายแดนไทย
ทั้งนี้ พื้นที่บ้านหนองจาน ถือเป็นแนวชายแดนสำคัญของ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนในหลายพื้นที่ เดินทางมาสนับสนุนสิ่งของและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง....