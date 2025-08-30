กัมพูชาปฏิเสธย้ายชาวเขมรพ้นบ้านหนองจานตามข้อเรียกร้องไทย ลั่นพร้อมปกป้องพลเมือง

MGR ออนไลน์ - อุม เรียเตรย ผู้ว่าราชการจ.บ้านใต้มีชัย (บันเตียเมียนเจย) ปฏิเสธข้อเรียกร้องของไทยอย่างหนักแน่นที่ให้ชาวกัมพูชาในหมู่บ้านเปรยจันและหมู่บ้านโชคชัย ต.โอเปยจัน อ.โอโจรว ย้ายออกจากพื้นที่ โดยย้ำว่าที่ดินและบ้านเรือนดังกล่าวเป็นของพลเมืองกัมพูชาอย่างถูกต้องและไม่สามารถยอมจำนนเพราะแรงกดดันจากต่างชาติได้
อุม เรียเตรย กล่าวว่าทางการกัมพูชาและกองทัพกำลังเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องประชาชน หลังจากทหารไทยได้ติดตั้งรั้วลวดหนามล้อมรอบบ้านเรือนชาวกัมพูชา แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ก็ตาม
กัมพูชาระบุว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายไทยกล่าวว่ามีชาวกัมพูชาประมาณ 200 ครัวเรือนอาศัยอยู่ในดินแดนของไทยโดยอ้างอิงจากแผนที่ของไทย และเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาย้ายออกภายใน 2 เดือน ซึ่งข้อเรียกร้องนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างรั้วกั้นใหม่ที่กัมพูชาประณามว่าเป็นการรุกล้ำฝ่ายเดียว
รายงานกัมพูชาระบุว่า จนถึงขณะนี้ มี 12 ครอบครัวถูกทหารไทยบังคับให้ออกจากบ้านใน 2 หมู่บ้านดังกล่าว
อุม เรียเตรย ได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของไทยอย่างหนักแน่น และได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ว่า “ชาวกัมพูชาจะถูกสั่งให้ออกจากพื้นที่ได้อย่างไร ในเมื่อที่ดินและบ้านเหล่านี้เป็นของชาวกัมพูชา พลเมืองกัมพูชาไม่สามารถออกไปจากพื้นที่นี้ได้ เจ้าหน้าที่จะปกป้องคนเหล่านี้ กองกำลังทหารจะปกป้องพวกเขา เพราะนี่เป็นที่ดินของพวกเขา”
ผู้ว่าราชการจ.บ้านใต้มีชัย ยังอ้างอีกว่า กัมพูชาได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการหลายครั้งเพื่อขอการเจรจา แต่ฝ่ายไทยไม่ตอบสนอง ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ.