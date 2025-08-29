หนุ่มแชร์ประสบการณ์ผ่าตัดรักษาโรคภูมิแพ้ หลังใช้ยาพ่นแล้วไม่ดีขึ้น พร้อมแนะนำให้รีบปรึกษาแพทย์

เมื่ออาการภูมิแพ้กำเริบจนการพ่นยาไม่ช่วยอะไรอีกต่อไป ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์การต่อสู้กับ "เยื่อบุโพรงจมูกบวมโต" ตั้งแต่การจี้ด้วยคลื่นวิทยุไปจนถึงการผ่าตัดซ้ำสอง เพื่อให้กลับมาหายใจได้โล่งอีกครั้ง พร้อมฝากคำแนะนำถึงทุกคนที่มีอาการเดียวกันว่า อย่ารอช้าที่จะปรึกษาแพทย์!
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ตต เติ้ล“ ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์การรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) ที่ทำให้เยื่อบุโพรงจมูกบวมโต (Turbinate Hypertrophy) พร้อมแนะนำให้ผู้ที่มีอาการคัดจมูกและไม่ตอบสนองต่อยาพ่นรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“มาครับ กับการรีวิวการเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กจนเยื่อยุโพรงจมูกโต #ไม่ใช่ไซนัส #ไม่ใช่ไซนัส #ไม่ใช่ไซนัส #ไม่ใช่ไซนัส
ตั้งแต่เด็กจนโตคือจำได้เลยว่าเวลาเจอฝุ่นหรือมลภาวะอะไรนิดหน่อยจะคันจมูกละจามจนน้ำตาไหล แต่ว่าตอนนั้นก็ยังหายใจได้ปกติ เลยรักษาด้วยการใช้ยาพ่น กับล้างจมูก มาตลอดเรื่อยๆ
จนกระทั่งอายุเยอะขึ้นอาการแน่นจมูกคัดจมูกเริ่มไม่ตอบสนองต่อการพ่นยา เลยไปปรึกษาหมอ ว่าจะทำอะไรได้บ้าง ช่วง 2021 ได้ทำการ จี้ RF (#รูปขวากลาง) คือเป็นเหมือนเข็มแหลมๆจิ้งในเยื่อบุจมูกแล้วปล่อยพลังงานทำให้เยื่อบุมันฝ่อละมีขนาดเล็กลง แต่ว่าทำได้ประมาณ6 เดือน อาการกลับมาแย่เหมือนเดิม เลยปรึกษาหมอเพื่อ ผ่าตัดเยื่อบุให้เล็กลง ที่เรียกว่า Turbinoplasty (#รูปขวาล่าง)เป็นการเอาเครื่องมือที่มีหัวปั่น ดูด จิ้มลงไปในเยื่อยุแล้ว ปั่นๆ แล้วดูดเนื้อเยื่ออกมาครับ
หลังจากนั้นอาการดีขึ้นมาตลอด จนกระทั่ง ช่วงเดือนที่ผ่านมา เริ่มมีอาการแน่นจมูก เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ใช้ทั้ง ยาพ่น Steriod, พ่น Steriod+Antihistamine ทุกอย่างแล้วก็ไม่ดีขึ้น เลยตัดสินใจรักษาอีกรอบ รอบบนี้มาทำกับอาจารย์หมอที่ รพ วชิระพยายาล ครับ แต่ว่ารอบนี้นอกจากเอาเนื้อเยื่อ Turbinate ออกแล้ว ยังเอากระดูก Turbinate ออกบางส่วนด้วย ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพักฟื้นครับ
การผ่าตัดจะเป็น under GA นะครับ ตื่นมาเจ็บคอเพราะโดนสอดท่อช่วยหายใจด้วย
หวังว่าอาการหลังจากนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆ ละได้โบกมือ บ๊ายบาย ยาพ่นแก้คัดจมูกสั้กที แต่ว่ายาพ่นภูมิแพ้ยังต้องพ่นตลอดเพราะเรายังเป้นภูมิแพ้นะครับ
ใครมีมีอาการคัดจมูกแล้วไม่ตอบสนองต่อยา ผมแนะนำ ปรึกษาหมอให้ไวเลยครับ ทำไว หายไว จมูกโล่งไว“