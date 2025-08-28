xs
กัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาไทย ย้ำไม่ใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MGR ออนไลน์ - รัฐบาลกัมพูชาออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยที่ระบุว่าทหารกัมพูชากำลังใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ท่ามกลางความตึงเครียดชายแดนที่ยังคงดำเนินอยู่

ในการแถลงข่าววันนี้ (28) ชุม สุนรี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและบิดเบือนความจริงในพื้นที่

“กัมพูชาขอปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่นที่ว่าพลเรือนกำลังถูกใช้เป็นโล่มนุษย์ในความตึงเครียดชายแดน ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและบิดเบือนความจริง เนื่องจากประชาชนชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลานานและกำลังได้รับความเดือดร้อนจากการวางลวดหนามเพียงฝ่ายเดียวที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาเข้าถึงบ้านและพื้นที่เพาะปลูกของตน” ชุม สุนรี กล่าว

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายังปฏิเสธอีกครั้งต่อข้อกล่าวหาที่ว่ากัมพูชากำลังวางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวชายแดน

“ในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดมากที่สุดในโลก กัมพูชาไม่มีนโยบายหรือความสนใจที่จะใช้อาวุธอันตรายเช่นนี้” เขากล่าวย้ำ และเสริมว่าทุ่นระเบิดตกค้างจากความขัดแย้งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมายังคงเป็นภัยคุกคามต่อพลเรือนทั้งสองฝั่งชายแดน

ชุม สุนรี ยืนยันว่ากัมพูชายึดมั่นต่อกฎบัตรสหประชาชาติและสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทุกฉบับที่กัมพูชาเป็นรัฐภาคี.
