﻿ทภ.1 แจงมวลชนฝ่ายไทยที่บ้านหนองจานมาให้กำลังใจทหาร ไม่ได้ก่อความวุ่นวาย ห่างจากแนวลวดหนาม 400 เมตร

ทภ.1 ชี้แจงมวลชนบ้านหนองจานฝั่งไทย ให้กำลังใจทหาร ไม่ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือกระทบกระทั่งฝ่ายใด ห่างจากแนวลวดหนาม 400 เมตร ย้ำรักษาประโยชน์ชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 10:30 น ประชาชนชาวไทย จำนวนประมาณ 200 คนได้เดินทางมาให้กำลังใจ กำลังทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว โดยไม่ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวาย หรือกระทบกระทั่งกับฝ่ายใด โดยจุดรวมตัวให้กำลังใจ อยู่ห่างจากแนวลวดหนามประมาณ 400 เมตร
ปัจจุบันกองกำลังบูรพา ได้จัดกำลัง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และกรมการปกครอง ได้อำนวยความสะดวก กับประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่พร้อมทั้งดูแล ความปลอดภัย ของประชาชน เพื่อทำการเฝ้าระวัง ป้องการเหตุไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกับฝ่ายกัมพูชาและเป็นไปตามการปฏิบัติด้านความมั่นคง ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันในศักดิ์ศรีการรักษาอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน