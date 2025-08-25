“เสธ.ต๊อด” ยันเขมรรื้อลวดหนามในเขตอธิปไตยไทย ล่าสุดทหารไทยวางกลับแนวเดิมแล้ว

โฆษก ทบ.ยืนยันเขมรรื้อลวดหนามในพื้นที่อธิปไตยไทย เป็นแนวชั่วคราวติดตั้งไว้เพื่อรักษาความมั่นคง โดยทหารกัมพูชาเกณฑ์ชาวบ้านมารื้อแทน ล่าสุดทหารไทยวางลวดหนามกลับคืนในแนวเดิมแล้ว พร้อมวางมาตรการป้องกันเหตุการณ์ซ้ำ
วันนี้(25 ส.ค.) จากกรณีที่ชาวกัมพูชารวมตัวกันรื้อแนวลวดหนามที่วางไว้บริเวณบ้านหนองจาน ตำบลดดนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ล่าสุด พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และกัมพูชาใช้ประชาชนชาวกัมพูชาในการรื้อลวดหนาม แทนการใช้กำลังทหาร ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดปกติ
พล.ต.วินธัย ระบุว่า ลวดหนามที่ถูกรื้อเป็นแนวชั่วคราวที่กองทัพบกไทยติดตั้งไว้เพื่อรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ซึ่งอยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กองทัพบกไม่สามารถปล่อยให้กัมพูชาดำเนินการรื้อลวดหนามได้ โดยขณะนี้กองทัพได้ดำเนินการวางลวดหนามกลับคืนในแนวเดิม เพื่อยืนยันอธิปไตยของไทยในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งเร่งดำเนินมาตรการที่จำเป็นต่อไปเพื่อรักษาความมั่นคงและป้องกันเหตุการณ์ซ้ำ
ทั้งนี้ กองทัพบกจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างรอบคอบ โดยยึดหลักการรักษาอธิปไตยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเป็นสำคัญ