หยุดรับบริจาคแล้ว! ทภ.2 แจงได้ลวดหนามหีบเพลงเพียงพอ ขอบคุณทุกความร่วมมือและน้ำใจจากทุกภาคส่วน

กองทัพภาคที่ 2 ประกาศหยุดรับบริจาคลวดหนามหีบเพลง หลังได้รับเพียงพอต่อความต้องการแล้วและไม่ให้เกินความจำเป็น พร้อมขอบคุณทุกความร่วมมือและน้ำใจจากทุกภาคส่วน
จากกรณีที่กองทัพภาคที่ 2 ได้เปิดรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงจากภาคเอกชนเป็นการเร่งด่วน เพื่อนำไปใช้ป้องกันแนวเขตแดนไม่ให้กัมพูชาลักลอบเข้ามาในไทย แต่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรักษาการนายกรัฐมนตรี เห็นว่าไม่ควรจะเปิดรับบริจาค เพราะจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และรัฐบาลมีงบประมาณให้จัดซื้อได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบกได้ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ต้องเปิดรับบริจาค เนื่องจากเป็นความเร่งด่วน หากใช้งบประมาณจัดซื้อต้องผ่านขั้นตอนทางราชการและใช้เวลานาน นั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 13.08 น. เฟซบุ๊กเพจ “กองทัพภาคที่ 2” ได้โพสต์ข้อความว่า กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อรัฐบาล หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงมายังกองทัพภาคที่ 2 อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา การสนับสนุนดังกล่าวมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างความพร้อมด้านการป้องกันพื้นที่และรักษาความมั่นคงของประเทศ
ปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 2 ได้รับลวดหนามหีบเพลงเพียงพอต่อความต้องการใช้งานแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดการรับเกินความจำเป็น จึงขอประกาศปิดการรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงไว้แต่เพียงเท่านี้
กองทัพภาคที่ 2 ขอขอบคุณทุกความร่วมมือและน้ำใจจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่ากองทัพภาคที่ 2 จะใช้ทรัพยากรที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ