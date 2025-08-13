ทภ.2 ปิดรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลง หลังได้รับเพียงพอ ขอบคุณร่วมเสริมความมั่นคงชายแดน

โฆษกทบ. เผย กองทัพภาคที่ 2 ปิดรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลง หลังได้รับเพียงพอ ขอบคุณ ทุกภาคส่วนร่วมเสริมความมั่นคงชายแดน
วันนี้ (13ส.ค.) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวานนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้มีการเปิดรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงจากทุกภาคส่วน เพื่อใช้ในการเสริมมาตรการป้องกันพื้นที่สำคัญ และเป็นอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยให้กำลังพลแบบเร่งด่วน ปรากฏว่าได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากรัฐบาล หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวถือเป็นกำลังใจสำคัญและมีส่วนอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความพร้อมด้านการป้องกันพื้นที่ชายแดน
โฆษกกองทัพบกกล่าวว่า ขณะนี้กองทัพภาคที่ 2 มีลวดหนามหีบเพลงเพียงพอต่อความต้องการใช้งานแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดการรับเกินความจำเป็น กองทัพภาคที่ 2 จึงขอปิดการรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงไว้แต่เพียงเท่านี้
พร้อมกันนี้ โฆษกกองทัพบกได้ย้ำว่า กองทัพภาคที่ 2 ขอขอบคุณทุกความร่วมมือและน้ำใจจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมถึงทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมที่ได้ติดต่อให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด
ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าทรัพยากรที่ได้รับจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ