ดรามาเดือด! กองทัพภาคที่ 2 ขอรับบริจาค 'ลวดหนามหีบเพลง' เผยจำเป็นต้องใช้ด่วน แต่ติดขัดขั้นตอนจัดซื้อ

“กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ขอรับการสนับสนุน "ลวดหนามหีบเพลง" เพื่อนำมาป้องกันอธิปไตยของไทย ชาวเน็ตถามงบประมาณสนับสนุนกองทัพไปไหนหมด? โฆษกกองทัพบกยัน งบมีเพียงพอแต่ติดขัดขั้นตอนจัดซื้อ
เมื่อวันที่ 12 ส.ค. เพจ “กองทัพภาคที่ 2” ได้ออกมาโพสต์ขอรับการสนับสนุน "ลวดหนามหีบเพลง" จำนวนมาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ซม. เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันอธิปไตยของไทย
โดยระบุว่า "กองทัพภาคที่ 2 ขอรับการสนับสนุน "ลวดหนามหีบเพลง" จำนวนมาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ซม. เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันอธิปไตยของไทย
ผู้ประสงค์ให้การสนับสนุนติดต่อได้ที่ : พันโท สุริยาวุธ สุกเหลือง ฝ่ายกิจการพลเรือน กองกำลังสุรนารี อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 09-3591-6946"
หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตแห่ตั้งคำถามถึงงบประมาณสนับสนุนกองทัพไปไหนหมด? ทำไมถึงออกมาขอรับบริจาคจากประชาชน
ล่าสุด พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงการขอรับบริจาคครั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลและกองทัพมีงบประมาณเพียงพอ แต่ติดขัดในกระบวนการจัดซื้อตามกฎหมาย ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน และหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบอาจทำให้ผู้จัดซื้อมีความผิด ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องใช้ลวดหนามหีบเพลงทันที โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดน “อุบลฯ-ศรีสะเกษ-สุรินทร์-บุรีรัมย์” จึงต้องขอรับบริจาค