ว่าแล้ว! สื่อเขมรได้ที อ้างคำพูดผู้ว่าฯ สระแก้ว เคลมบ้านหนองจานเป็นของกัมพูชา

สื่อเขมรอ้างคำพูดผู้ว่าฯ สระแก้วที่บอกที่ดินบ้านหนองจานเป็นพื้นที่ป่าไม้ ชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ ถือว่าไม่ใช่ที่ดินคนไทย จึงเป็นที่ดินของกัมพูชา
วันนี้ (25 ส.ค.) สำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily สื่อภายใต้การควบคุมของนางฮุน มานา ลูกสาวของนายฮุนเซน รักษาการประมุขประเทศกัมพูชา ได้นำเสนอข่าว โดยอ้างคำพูดของนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ที่พูดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่าที่ดินบริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เป็นพื้นที่ป่าไม้ ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน
จากคำพูดของนายปริญญาดังกล่าว สื่อกัมพูชาอนุมานว่าดังนั้นประเทศไทยจึงไม่มีสิทธิ์อ้างสิทธิเป็นของตนเอง จึงถือว่าเป็นที่ดินของกัมพูชา
Kampuchea Thmey Daily ระบุว่าคำพูดของนายปริญญาทำให้ชาวบ้านไม่พอใจ โกรธแค้น และวิพากษ์วิจารณ์เขาอย่างไม่ปรานี เมื่อถูกกดดันมากเกินไป นายปริญญาจึงถูกบังคับให้ขอโทษในที่สุด โดยบอกว่าที่เขาพูดเช่นนี้เพราะเข้าใจผิด
สื่อกัมพูชาอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวคือหมู่บ้านเปรยจัน ตั้งอยู่ในเขตแดนของกัมพูชา อยู่ในตำบลโอไปจัน อำเภอโอโจรว จังหวัดบันทายมีชัย ซึ่งหลังจากที่ทหารไทยนำลวดหนามและยางรถยนต์มาล้อมหมู่บ้าน พร้อมกั้นด้วยตาข่ายสีดำ คณะกรรมการชายแดนร่วม (JBC) ของกัมพูชาได้ยื่นคำคัดค้านอย่างเป็นทางการแล้ว และอ้างว่าการกระทำของกองทัพไทยสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยเคารพข้อตกลงทวิภาคีและพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเต็มที่อีกครั้ง