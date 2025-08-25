ป่วนหนัก เขมรบุกรื้อรั้วลวดหนามกั้นแนวชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ปาสิ่งของทำทหารบาดเจ็บ

สระแก้ว- ป่วนหนัก เขมรบุกรื้อรั้วลวดหนามกั้นแนวชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ขวางปาสิ่งของใส่ทหารไทยจนได้รับบาดเจ็บ และยังมี การประกาศเสียงตามสายระดมชาวเขมรให้ออกมารวมตัวในพื้นที่จนสถานการณ์ตึงเครียด ท่ามกลางทหารไทยที่ระดมกำลังป้องกันแน่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ( 25 ส.ค.) ได้มีกลุ่มชาวเขมรหลายสิบคนพากันรวมตัวที่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา พื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จนก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง โดยฝั่งกัมพูชาได้มีการประกาศเสียงตามสาย ระดมชาวบ้านให้ออกมารวมตัวกันบริเวณพื้นที่พิพาทติดแนวชายแดน โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดินของกัมพูชา ร่วมอยู่ด้วย
ขณะเดียวกันยังมีชาวเขมรกลุ่มหนึ่งพยายามก่อเหตุจลาจล ด้วยการบุกรื้อรั้วลวดหนามที่ทหารไทยขึงกั้นไว้เพื่อป้องกันการรุกล้ำ และยังขว้างปาสิ่งของเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหารไทยอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้รับบาดเจ็บแล้ว 1 นาย
นอกจากนั้นยังมีรายงานยังมีชาวเขมรอีกจำนวนมากทยอยเดินทางมาสบทบบริเวณดังกล่าว ส่วนกองกำลังทหารไทย ได้เสริมกำลังเข้าตรึงพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันเหตุการณ์บานปลายแล้วเช่นกัน
โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า บริเวณฝั่งกัมพูชาได้มีการเปิดเสียงเพลงดังสนั่น คาดว่าน่าจะเป็นการปลุกใจและกระตุ้นให้ชาวเขมรเกิดความฮึกเหิม สร้างความกดดันให้กับเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นอย่างมาก
โดยล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าขณะนี้ยังคงมีการเผชิญหน้ากันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย โดยทหารไทย ยังคงตรึงกำลังแน่นหนา เพื่อเฝ้าระวังการปะทะที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่วนฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับส่วนกลางเพื่อรายงานความคืบหน้าและเตรียมมาตรการรองรับแล้วเช่นกัน