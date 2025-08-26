ทภ.1 มอนิเตอร์ชายแดนบ้านหนองจานตลอดคืนถึงเช้า เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ย้ำแนวลวดหนามเดิมยังอยู่

ทภ.1 มอนิเตอร์ชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้า เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ย้ำแนวลวดหนามที่ดำเนินการไว้แล้วยังอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
วันที่ 26 ส.ค.68 จากเหตุการณ์วุ่นวายบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว กรณีฝ่ายกัมพูชาเข้าใจผิด หลังทหารไทยวางแนวลวดหนามเพื่อความปลอดภัยเป็นกานชั่วคราว ระหว่างคณะจังหวัดสระแก้วเข้าตรวจพื้นที่ที่ดินของประชาชน ในช่วงเวลา 15.00 น.เมื่อวานนี้ ( 25 สิงหาคม 2568) ทำให้ กองทัพภาคที่ 1 เพิ่มการเฝ้าระวัง และเกาะติดสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้า
กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันว่า เหตุการณ์พื้นที่บ้านหนองจานในขณะนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติ สำหรับแนวรั้วลวดหนาม ที่ดำเนินการอยู่แล้ว ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง