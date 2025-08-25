xs
ทภ.1 แจงวางลวดหนามบ้านหนองจานเพิ่มเพื่อความปลอดภัย จนท.ลงตรวจที่ดิน เสร็จภารกิจปรับสู่สภาพเดิม ป้องกันกัมพูชาเข้าใจผิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



กองทัพภาคที่ 1 ชี้แจงเหตุการณ์ฝ่ายกัมพูชาก่อความวุ่นวายหลังทหารไทยวางแนวลวดหนามเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวให้กับคณะจังหวัดสระแก้วขณะลงตรวจพื้นที่ที่ดินของประชาชน หลังตรวจพื้นที่เสร็จได้ปรับให้ดำรงสภาพเดิม เพื่อมิให้ฝ่ายกัมพูชาเข้าใจผิด


กองทัพภาคที่ 1 ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. โดยกองกำลังบูรพาได้ดำเนินการวางแนวลวดหนามเพื่อความปลอดภัยชั่วคราว ให้กับคณะจังหวัดสระแก้วในการตรวจพื้นที่ของประชาชน ในการเข้าทำการประเมินรายละเอียดที่ดินของประชาชน ในพื้นที่บ้านหนองจาน เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยชั่วคราว และจำกัดขอบเขตพื้นที่ชายแดน การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติด้านความมั่นคง โดยมิได้มุ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือกระทบกระทั่งกับฝ่ายใด

ปัจจุบัน กองกำลังบูรพา ได้เข้าพูดคุยชี้แจงในการดำเนินการการวางแนวลวดหนามเพื่อความปลอดภัยชั่วคราว เพื่อมิให้ฝ่ายกัมพูชาเข้าใจผิด หลังจากมีการตรวจพื้นที่ของ คณะจังหวัดสระแก้วในการตรวจพื้นที่ของประชาชนเรียบร้อยแล้ว หน่วยได้ดำเนินการปรับให้ดำรงสภาพเหมือนเดิม

กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายกัมพูชา และฝ่ายไทยได้พูดคุยชี้แจงการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์บานปลายและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

แหล่งข่าวระบุว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้(25 ส.ค.) หลังจากชี้แจงและประชุมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ บริเวณพื้นที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดลพบุรี ในช่วงบ่ายเป็นการปฎิบัติการของทหารในการไปวางแนวลวดหนามเพิ่มเติมในพื้นที่ของไทยเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของชาวบ้านที่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งบางส่วนติดกับหมู่บ้านที่ชาวกัมพูชาอยู่ โดยเป็นการขยายแนวลวดหนามไปด้านข้างจากสแลนสีดำในจุดที่คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว(IOT) ลงพื้นที่ ไปทางซ้ายและขวาซึ่งเป็นพื้นที่ไร่นา สวน ทำให้กัมพูชาไม่ยอม ทั้งนี้กองกำลังมีเป้าหมายในการขึงลวดหนามตั้งแต่หลักเขต 46-47 ในพื้นที่อธิปไตยไทย

โดยเหตุที่เกิดขึ้นเป็นชาวบ้านกัมพูชาประมาณ 20 คนตะโกนด่าทอทหารไทยระหว่างที่กำลังล้อมรั้วลวดหนามโดยเอาไม้มาฟาดมา และตีลวดหนาม ไม่ให้เราขึง เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 30 นาทีซึ่งผู้บังคับหน่วยฝ่ายไทย กองพลน้อย ร.51 ประสานมา ทาง กกล.บูรพา เพื่อหารือกัน ก่อนเหตุการณ์ทุกอย่างจะยุติลง









