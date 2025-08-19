“มาริษ” รอคุยรายละเอียดฟ้องผู้นำกัมพูชา ยันต้องสมดุลทั้งการทูต-อธิปไตย-ประโยชน์ชาติ-คนไทย

รมว.ต่างประเทศ เผย ฟ้องผู้นำกัมพูชาต้องพิจารณาตามมติที่ประชุม สมช. ชี้ ต้องบริหารจัดการทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความเสียหายกับการละเมิดสิทธิของคนไทย รวมทั้งการรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
วันนี้ (19 ส.ค.) นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่ไทยเตรียมฟ้องผู้นำกัมพูชา แพ่งและอาญา ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย ว่า เป็นไปตามที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงไปเมื่อวานนี้ (18 ส.ค.) ว่า ต้องพิจารณาตามมติของที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี
ส่วนที่กังวลว่าจะกระทบความสัมพันธ์การเจรจาในกรอบต่างๆ นั้น เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการ ซึ่งเรื่องนี้มีทั้ง 2 ด้าน คือ กัมพูชาละเมิดสิทธิต่างๆ ของคนไทย และสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดูรายละเอียด ว่า ขณะนี้เป็นเพียงแค่หลักการว่าเราจะพิจารณาดำเนินการ ก็ต้องปล่อยให้มีการฟ้องร้อง และดูความเหมาะสมต่อไป
ขณะที่นักวิชาการกังวลว่าการฟ้องร้องอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ ในฐานะที่เป็นคนกลางจะต้องทำอย่างไร นายมาริษ กล่าวว่า ส่วนตัวเข้าใจ โดยวานนี้ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยหลักการหลังจากนี้ต้องคุยกันในรายละเอียดว่าจะดำเนินการขนาดไหน อย่างไร โดยต้องดูผลกระทบในการเจรจาต่าง ๆ รวมถึงการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วย โดยจะพยายามให้ทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุด จึงต้องจัดสมดุลให้ดี
สำหรับการที่จะใช้กฎหมายระหว่างประเทศในการดำเนินการกับกัมพูชา จะดำเนินการอย่างไร นายมาริษ กล่าวว่า เป็นไปตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ต้องดูรายละเอียดในการฟ้องของกฎหมายไทย ว่าจะฟ้องขนาดไหน อย่างไร ซึ่งต้องดูให้ดี ต้องพิจารณาโดยดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย เพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กัน และต้องทำทุกอย่างให้ราบรื่นที่สุดและดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามที่นายภูมิธรรมพูดตลอด ว่าต้องดูความเหมาะสม โดยคำนึงถึงมิติต่างๆ รวมทั้งการต่างประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาอำนาจอธิปไตย และรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไทย รวมถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศไทยด้วย