ศบ.ทก.เตรียมยุติบทบาทสัปดาห์นี้ ให้กลไกหลักดำเนินการแทน หากเกิดเหตุฉุกเฉินกลับมาใหม่ได้

โฆษก ศบ.ทก.รับเตรียมยุติบทบาท ศบ.ทก.สัปดาห์นี้ ให้กลไกหลักดำเนินการแทนแต่หากเกิดเหตุการณ์สามารถกลับมาใหม่ได้ ชี้สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นอยู่ภายใต้ภาะที่ควบคุมได้ เชื่อยุติ ศบ.ทก. เป็นการแสดงความจริงใจให้กัมพูชาได้เห็น
วันนี้(13 ส.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ ชายแดนไทย - กัมพูชา (ศบ.ทก.) กล่าวถึงกรณีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาระบุเตรียมยุติบทบาทของ ศบ.ทก. ว่า ยอมรับว่าอาจจะเป็นไปตามที่นายภูมิธรรม ได้พูดไว้ที่จะมีแนวโน้มในการยุติบทบาทของ ศบ.ทก. ในเร็ววันนี้
เมื่อถามว่าตอนนี้หลายฝ่ายมองว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่งยังมีทหารที่เหยียบทุนระเบิด พลเรือตรีสุรสันต์ ระบุว่า เท่าที่ตนทราบสถานการณ์ตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมได้ เป็นกลไกและมีหน่วยงานที่เป็นกลไกหลักที่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยและกองทัพต่างๆ ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการดำเนินการสามารถบริหารจัดการตัวเองได้ และทุกหน่วยก็รู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วว่าต้องทำอย่างไร และเรายังมีกลไกที่เรียกว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในการกำกับดูแลภาพรวมของความมั่นคงอยู่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะยุตติบทบาทของ ศบ.ทก. ในเร็ววันนี้ ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ก็ยังมีการประชุม ศบ.ทก. อยู่ และจะมีการเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันศุกร์นี้ (15 ส.ค.)
เมื่อถามว่าการยุติบทบาทของ ศบ.ทก. จะนำเข้าวาระที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันศุกร์นี้เลยหรือไม่ พลเรือตรีสุรสันต์ ระบุว่า ตนไม่แน่ใจเพราะไม่ได้นั่งอยู่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติ ก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้เป็นสภาวะที่เรียกว่าควบคุมได้ และมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอยู่แล้วในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็มีกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดที่คอยดูแล ฉะนั้นบทบาทของศบ.ทก. อาจจะต้องค่อยๆถอยออกไป
ส่วนจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับกัมพูชาที่พลโทหญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ที่ยังมีการสื่อสารตลอดเวลากับนานาชาติ พลเรือตรีสุรสันต์ ระบุว่า ตนมองว่าการที่การยุติบทบาทศบ.ทก. อีกทางหนึ่งก็เป็นเหมือนการแสดงความจริงใจ ฃว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมได้ไม่จำเป็นต้องกลไกของศบ.ทก. ที่จะมาคุมอีกทีหนึ่ง เดิมที่มี ศบ.ทก. มาเพราะเป็นวาระเร่งด่วนเป็นปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงแรก เป็นช่วงที่ทุกคนอาจจะยังไม่แน่ใจในเรื่องกลไกและหน้าที่ของตัวเอง ฉะนั้น ศบ.ทก. จึงมาเพื่อบูรณาการเรื่องต่างๆให้เป็นเอกภาพซึ่งช่วงแรกสถานการณ์ก็ดีขึ้น จนมาถึงเหตุการณ์เหยียบทุ่นระเบิด ที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงจนไปถึงเรื่องการประทะกัน แต่หลังจากการลงนาม GBC แล้วก็ส่อไปไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของการพูดคุยที่มากขึ้น อย่างที่เห็นการประชุม RBC ก็จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานในภูมิภาคที่จะรับผิดชอบ
เมื่อถามว่าปัญหาไทยกัมพูชาได้ยกระดับเป็นปัญหาระหว่างประเทศทำให้ ศบ.ทก. จึงไม่มีบทบาทใข่หรือไม่ พลเรือตรีสุรสันต์ กล่าวว่า ไม่ใช่มันเป็นปัญหาระหว่างประเทศอยู่แล้วที่ทุกคนก็เห็นอยู่ อย่างไทย-กัมพูชา ก็มีกลไก RBC-GBC -JBC ที่เป็นกลไกหลักทำกันอยู่แล้ว เรามองว่าการแก้ไขปัญหาท้ายที่สุดแล้วจะให้ยั่งยืนต้องผ่านการเจรจาผ่านการพูดคุย ลำพังการใช้กำลังไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และยังคงเป็นปัญหาอยู่ ฉะนั้นจึงต้องใช้กลไกเจรจาจึงดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม พลตรีสุรสันต์ คงสิริ ยืนยันว่าการยุติบทบาทของ ศบ.ทก.ไม่ใช่การยุบไปเลย แต่สามารถกลับมาดำเนินการใหม่ได้อีกครั้งหากมีสถานการณ์เกิดขึ้น