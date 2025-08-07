ชาวเขมรกังวล บอกกลัวไทยไม่ทำตามข้อตกลงหยุดยิง ขอบคุณมาเลเซีย-สหรัฐฯ-จีนช่วยผลักดันจนบรรลุ

MGR ออนไลน์ - ประชาชนชาวกัมพูชาได้แสดงความขอบคุณต่อมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน รวมถึงสหรัฐฯ และจีน สำหรับบทบาทของพวกเขาในการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุในวันนี้ (7) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะหยุดการโจมตีทั้งหมด
“ทั้งสามประเทศนี้ยังคงสนับสนุนการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ซึ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นระหว่างประเทศในเส้นทางแห่งสันติภาพ” คิน เพีย ผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชา กล่าว
“กัมพูชาเป็นประเทศที่รักสันติภาพด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อความสามัคคีระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่และจริงใจ เรายังคงยึดมั่นในความมุ่งมั่นเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และการเคารพซึ่งกันและกันในภูมิภาค” คิน เพีย กล่าว
คิน เพีย ยังกล่าวว่าเขาหวังว่าประเทศไทยจะปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน และให้เกียรติและดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงและผลของการประชุม GBC ในวันนี้
“นับตั้งแต่การหยุดยิงครั้งก่อนมีผลบังคับใช้ กองทัพไทยยังคงละเมิดข้อตกลงซ้ำๆ ทั้งการรุกราน การกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การยั่วยุโดยเจตนา ที่บ่อนทำลายเจตนารมย์และหลักการของข้อตกลงที่เกิดขึ้นภายใต้การสังเกตการณ์ระหว่างประเทศ” คิน เพีย ระบุ
บรรดาผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียได้แสดงความหวังและความกังวลในทำนองเดียวกัน โดยหลายคนสนับสนุนการหยุดยิง ขณะเดียวกันก็กังวลว่าไทยอาจไม่เคารพข้อตกลงดังกล่าว
“ผมเป็นนักข่าวและต้องการสันติภาพที่ยั่งยืน” นักข่าวอาวุโสที่รายงานเหตุการณ์ความขัดแย้ง กล่าว.