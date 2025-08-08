ราชบัณฑิตเขมรแนะโซเชียลกัมพูชารักษาศักดิ์ศรี อย่าตอบโต้ด้วยคำดูหมิ่น-หยาบคายเหมือนที่คนไทยทำกับเรา

ราชบัณฑิตกัมพูชา แนะชาวโซเชียลฯ เขมรต้องรักษาศักดิ์ศรี อย่าตอบโต้คนไทยด้วยการด่าหยาบคาย ชี้ถ้าคนไทยดูหมิ่นก็ปล่อยไป อย่าดูหมิ่นกลับ ไม่เช่นนั้นเราก็ไม่ต่างจากคนไทย คนกัมพูชาต้องรักษาความเป็นเหยื่อของตนไว้ ถ้าจะตอบโต้ ต้องตอบโต้ด้วยเหตุผล
วันที่ 7 ส.ค. สำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily รายงานว่า ดร.โชด บุนทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการสังคมจากราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชา ได้ออกมาแนะนำชาวกัมพูชาให้รักษาศักดิ์ศรีบนโซเชียลมีเดีย ตอบโต้ด้วยเหตุผล อย่าดูหมิ่นหยาบคายเหมือนคนไทย
ในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ โซเชียลมีเดียมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดร.โชด บุนทอง แนะชาวกัมพูชาให้รักษาศักดิ์ศรีบนโซเชียลมีเดีย อย่าตอบโต้คนไทยด้วยการดูหมิ่นและสบถด่าเหมือนที่คนไทยทำกับคนกัมพูชา เพราะจะเป็นการทำลายคุณค่าและแสดงให้เห็นถึงความไร้ศีลธรรมเช่นเดียวกับประเทศไทย ดังนั้น ชาวกัมพูชาจึงต้องตอบโต้ด้วยเหตุผล เพราะกัมพูชาคือเหยื่อที่แท้จริง
ดร.โชด บุนทอง บอกกับ Kampuchea Thmey Daily ว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ไทยได้รุกรานกัมพูชาและกุข้อมูลเท็จไปทั่วโลก ซึ่งสร้างความเจ็บปวดอย่างมากให้กับชาวกัมพูชา แต่คนไทยบางคนก็ยังดูหมิ่นชาวกัมพูชา ข้าราชการ ทหาร และแม้แต่ดูหมิ่นผู้นำกัมพูชาบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมอย่างยิ่ง ชาวกัมพูชาบางคนก็ตอบโต้ในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น เพื่อรักษาศักดิ์ศรี ก็ปล่อยให้ประเทศไทยดูหมิ่นไป แต่คนกัมพูชาต้องรักษาคุณค่าและความเป็นเหยื่อของตนไว้ ทั้งนี้ ไม่ได้บอกให้คนกัมพูชาหยุดตอบโต้ แต่ต้องตอบโต้ด้วยเหตุผล ทั้งทางกฎหมาย ศีลธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งดีกว่าการดูหมิ่น
“ผมคิดว่าเราควรหาเหตุผล หยิบยกผลที่ตามมา และตอบโต้ข้อกล่าวหาต่างๆ เกี่ยวกับการบิดเบือน แต่เราไม่ควรใช้ถ้อยคำหยาบคายและดูหมิ่นที่ทำให้เรากลายเป็นพวกคลั่งชาติ กลายเป็นคนที่สูญเสียคุณค่าของตนเอง เหมือนพลเมืองไทยหัวรุนแรงที่กำลังดูหมิ่นเรา เราควรหลีกเลี่ยง”
ดร.โชด บุนทอง ได้เตือนชาวกัมพูชาให้ระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดีย โดยขอให้อดทนและใช้เหตุผล เพราะหากคนไทยใช้ความรุนแรงและดูหมิ่นกัมพูชา และชาวกัมพูชาตอบโต้ด้วยวิธีการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาก็ไม่ต่างจากคนไทย ดังนั้น เขาจึงได้ย้ำเตือนชาวกัมพูชาซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้หลีกเลี่ยงการกระทำเหล่านี้ รักษาสถานะของเหยื่อและผู้ที่ถูกคนไทยดูหมิ่น และยึดมั่นในศีลธรรม ความยุติธรรม และกฎหมายระหว่างประเทศ