"มาริษ" เผยกำลังรวบรวมหลักฐานฟ้องกัมพูชาต่อองค์กรระหว่างประเทศ-ศึกษาเคสตัวอย่างที่สำเร็จ

"มาริษ" เผยความคืบหน้าฟ้องกัมพูชา กับองค์กรระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และศึกษาเคสตัวอย่างจากคดีที่ประสบความสำเร็จ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ หวั่นกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขณะที่ 11-14 ส.ค. นี้ กต. เตรียมนำผู้แทน ICRC ลงพื้นที่สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลฯ
วันที่ 8 ส.ค.นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยก่อนเดินทางลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังในจังหวัดสุรินทร์ ถึงความคืบหน้าการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะฟ้องร้องผู้สั่งการฝ่ายกัมพูชา ในส่วนขององค์กรระหว่างประเทศ และภายในประเทศ ว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน วันนี้จึงลงพื้นที่ร่วมกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อที่จะรวบรวมหลักฐาน
ในส่วนการฟ้องร้องภายในประเทศ จะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายในประเทศ ในส่วนการฟ้องร้องในองค์กรระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการศึกษาเคสต่างๆ เนื่องจากมีหลายเคสที่มีการฟ้องร้องในลักษณะเดียวกัน ซึ่งการฟ้องร้องในองค์กรระหว่างประเทศมีหลายระดับ และมีขั้นตอนอีกมาก แม้เราจะมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้ว แต่ยังมีกรอบที่องค์กรระหว่างประเทศ ที่เขาจะใช้ประกอบการพิจารณาคดีประเภทอาชญากรรมสงคราม (Criminal of War) จึงต้องรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด พร้อมย้ำว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษา และมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในประเทศเพื่อกำหนดขั้นตอนต่อไป เนื่องจากแต่ละคดี มีความใกล้เคียงหรือแตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงต้องดูให้ดี แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นเคสของประเทศใดบ้าง เนื่องจากจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศ อยู่ระหว่างการประสานงาน ในการเตรียมการนำคณะผู้แทนกาชาดสากล หรือ ICRC ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ระหว่าง 11-14 ส.ค นี้ เพื่อเยี่ยมและสัมภาษณ์ประชาชนไทย รวมถึงสถานพยาบาล ที่ได้รับผลกระทบ จากการโจมตีพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพลเรือน ของกัมพูชา