"ภูมิธรรม" ลุงศรีสะเกษพรุ่งนี้ ดูความเสียหาย-ข้อเท็จจริง มอบแม่ทัพ 2 - ผู้ว่าฯ พิจารณาประกาศให้ ปชช.กลับเข้าพื้นที่

รักษาการนายกฯ เผย เตรียมลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ พรุ่งนี้ ดูความเสียหายของพื้นที่-ข้อเท็จจริง ย้ำต้องไม่เป็นภาระผู้ปฏิบัติหน้าที่ มอบกองทัพภาคที่ 2 และ ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนพิจารณาประกาศให้ประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
วันที่ 8 ส.ค.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ในวันพรุ่งนี้ (9 ส.ค.) ว่าพรุ่งนี้ตนจะเดินทางไปยัง จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากอยากไปดูสถานที่ต่างๆที่ได้รับความเสียหายและเห็นข้อเท็จจริง เพื่อที่เวลาไปพูดคุยจะได้สามารถตอบได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ในพื้นที่โรงพยาบาล และปั๊มน้ำมัน ที่ได้รับความเสียหาย เป็นต้น เพราะในเบื้องต้นได้รับรายงานว่ายังไม่ได้รับการดูแล จึงได้สั่งการให้ทหารทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มงวดเหมือนเดิม พร้อมสอบถามว่ามีความพร้อมที่จะเข้าไปในจุดนั้นหรือไม่ โดยจะต้องไม่เป็นภาระกับทางกองทัพ ซึ่งขณะนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ฉะนั้นหากสอบถามแล้วพบว่า มีความไม่พร้อมหรือมีปัญหาก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่พร้อมกับตน โดยเราจะใช้กำลังจากส่วนแนวหลังมาดูแลแทน ขณะที่ ส่วนอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไร ไม่ต้องมาต้อนรับหรือทำอะไรทั้งสิ้น ให้ว่ากันไปตามสภาพ
นอกจากนี้ นายภูมิธรรม ยังเปิดเผยว่า ตนจะเดินทางไปเยี่ยมที่ศูนย์อพยพด้วย เพราะเข้าใจว่าศูนย์พักพิงดังกล่าวมีประชาชนอพยพมาอยู่จำนวนมาก แต่ขณะนี้ยังมีการสับเปลี่ยนในการกลับบ้าน จึงจะเข้าไปดูความเป็นจริง เพราะในขณะนี้รัฐบาลยังสั่งไม่ให้ประชาชนอพยพกลับเข้าที่พักอาศัย ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้ทางกองทัพภาคที่ 2 หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัดในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่ามีความพร้อมเมื่อใด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก หากสามารถกลับเข้าได้ก็จะปล่อยให้กลับเข้าบ้านได้ทันที ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายพื้นที่