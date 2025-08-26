โรงเรียนบ้านหนองจาน สระแก้ว สั่งปิดเรียน 2 วัน เซ่นพิษชายแดนเดือด ชาวเขมรบุกปะทะทหารไทย

จากกรณีเหตุวุ่นวายที่ชาวกัมพูชาบุกรื้อรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว และปะทะกับทหารไทย ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางโรงเรียนบ้านหนองจานต้องประกาศปิดเรียนชั่วคราวเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 26-27 สิงหาคม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
จากกรณีเหตุวุ่นวายหลังชาวเขมรบุกรื้อรั้วลวดหนามกั้นแนวชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ขว้างปาสิ่งของใส่ทหารไทยจนได้รับบาดเจ็บ และยังมีการประกาศเสียงตามสายระดมชาวเขมรให้ออกมารวมตัวในพื้นที่จนสถานการณ์ตึงเครียด ท่ามกลางทหารไทยที่ระดมกำลังป้องกันแน่น
ล่าสุดวันนี้ (26 ส.ค.) มีรายงานว่า นายวรวุธ ถาวรทรัพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจาน ได้ออกประกาศโรงเรียนบ้านหนองจาน เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านหนองจาน
โดยระบุรายละเอียดว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านหนองจาน มีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โรงเรียนบ้านหนองจานจึงขอประกาศหยุดการเรียนการเสอนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 26-27 ส.ค. 68 ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนได้กำกับดูแลนักเรียนในปกครองของท่านให้มีความปลอดภัย และขอให้ติดตามข่าวสาร ประกาศของทางโรงเรียนผ่านเฟซบุ๊กโรงเรียน กลุ่มไลน์ประจำห้องอย่างใกล้ชิด