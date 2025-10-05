ทหารกัมพูชาตอบกลับแม่ทัพภาค 1 ยันไม่ส่งแผนอพยพพ้นชายแดนสระแก้ว อ้างไม่มีอำนาจ ให้รอผลประชุม JBC

ภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา ตอบกลับหนังสือแม่ทัพภาคที่ 1 ของไทย เมินทำแผนอพยพคนกัมพูชาออกจากพื้นที่รุกล้ำ 3 หมู่บ้าน จ.สระแก้ว ภายใน 7 ต.ค. อ้างให้รอประชุม JBC ระดับภูมิภาคไม่มีอำนาจเกี่ยวกับเส้นเขตแดน โบ้ยกลับบางพื้นที่ไทยก็ยึดครองเขตแดนกัมพูชา พร้อมขอให้สร้างบรรยากาศหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.68 ภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา ได้ทําหนังสือตอบกลับ พล.ท.วรยศ เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ต่อข้อเรียกร้องให้ภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา จัดทําแผนอพยพประชาชนชาวกัมพูชาในพื้นที่รอบบริเวณบ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว บ้านตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รวม 3 พื้นที่ และส่งมอบแผนอพยพนี้ให้กับกองทัพภาคที่ 1 ภายในวันที่ 7 ต.ค. จึงยอมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10-12 ต.ค. ที่กรุงปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยในกรณีนี้ ภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา ชี้แจงจุดยืนว่า
1. ข้อเสนอให้จัดประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคระหว่างภูมิภาคที่ 5 และกองทัพภาค 1 สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการมอบหมายภารกิจให้แก่คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ของทั้งสองประเทศ คือกัมพูชาและไทยรวมถึงสิ่งที่ได้กําหนดไว้ในการประชุมวิสามัญครั้งที่หนึ่งของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา-ไทย เมื่อ 22 ส.ค.68
2.กรณีหมู่บ้านโจกเจย(บ้านหนองจาน) และบ้านไปรจัน(บ้านหนองหญ้าแก้ว) ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 ได้เสนอมาจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ของทั้งสองประเทศเมื่อวันที่ 10 ก.ย.2568 ที่ผ่านมาโดยเฉพาะข้อที่ 8 ของรายงานการประชุมซึ่งได้รับมอบหมายให้ JBC เป็นกลไกที่มีอํานาจในการประชุมเพื่อหาข้อยุติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุม RBC ในระดับภูมิภาคทหารมีหน้าที่เพียงอํานวยความสะดวกแก้ไขปัญหาในพื้นที่บรรเทาความตึงเครียดและแก้ไขปัญหาอย่างสันติแต่ไม่มีอํานาจในการกําหนดเกี่ยวกับเส้นเขตแดน
3. ขอแจ้งว่าจากการสังเกตการณ์ในพื้นที่จริงได้แสดงให้เห็นและยืนยันอย่างชัดเจนว่าในบางพื้นที่มีการยึดครองและแสวงประโยชน์โดยคนไทยภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา ปัญหานี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและความยากลําบากในการแก้ไขปัญหาชายแดนจึงจําเป็นต้องเคารพข้อตกลงและหลักการที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ในอดีตกัมพูชามุ่งมั่นที่จะเคารพสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ กล่าวคือรอผลการประชุม JBC โดยเฉพาะกรณีในพื้นที่บ้านโจกเจย และบ้านไปรจัน( รวมถึงพื้นที่ที่มีการก่อสร้างของไทยและประชาชนชาวไทยดําเนินการอยู่นอกเขตชายแดนบางพื้นที่) โดยในเรื่องนี้กัมพูชายังคงผลักดันให้มีการประชุม JBC เพื่อหาทางออกโดยเร็ว
4. ภูมิภาคทหารที่ 5 ขอให้เคารพข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่าย กัมพูชา-ไทย ได้ตกลงกันไว้ในการประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ที่ผ่านมา กัมพูชาขอเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อกระบวนการหาทางออกอย่างสันติวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองฝ่ายระหว่างรอการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ เขตแดนร่วม(JBC) ของทั้งสองประเทศ