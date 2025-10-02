แม่ทัพ ภ.1ฟิต! ลงพื้นที่สระแก้วกลางดึก ตรวจสถาการณ์ชายแดนไทย–เขมร ย้ำทำเต็มกำลังเพื่อความปลอดภัย ปชช.

“พล.ท.วรยส” แม่ทัพภาคที่ 1 ย่องเงียบ ลงพื้นที่สระแก้ว หลังรับตำแหน่ง ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย–เขมร พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ย้ำทำงานเต็มกำลังเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 22.00 น. ของวันที่ 1 ต.ค. พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่บ้านหนองจาน อ.ตาพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความอ่อนไหว พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
โดย แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล โดยเฉพาะการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน และการดูแลประชาชนในพื้นที่ ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งเดินเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัด และพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน ที่เสียสละเวลาและแรงกายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ และขอให้พร้อมทำงานเต็มกำลัง เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่ต้องทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อปกป้องความมั่นคง และดูแลประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ยังคงต้องติดตามอ