แม่ทัพภาคที่1 ลงพื้นที่ชายแดนตาพระยา ให้กำลังใจกำลังพลก่อนส่งมอบตำแหน่งพรุ่งนี้

สระแก้ว - แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ชายแดนตาพระยา จ.สระแก้ว ให้กำลังใจกำลังพลก่อนส่งมอบตำแหน่งในวันพรุ่งนี้
ย้ำทำงานเต็มที่มาโดยตลอดส่วนการแก้ปัญหาเรื่องอธิปไตยมีกรอบ ขั้นตอนและแผนเวลาที่ชัดเจน
วันนี้ ( 30 ก.ย.) พลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางลงพื้นที่ “จุดตรวจที่ 21” บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาชาอ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่กำลังพลทั้งทหารและตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดน ก่อนส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1
ให้กับผู้สืบทอดในวันพรุ่งนี้
โดยยืนยันว่า จุดตรวจดังกล่าวถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่สำคัญ ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนและที่ผ่านมาตนเองได้เน้นย้ำผู้ใต้บังคับบัญชาให้เฝ้าระวังอย่างรอบคอบ ไม่ประมาท และเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และยังบอกอีกว่าตนเองใจต่อใจกับลูกน้องอยู่แล้ว
จากนั้นยังได้ตรวจพื้นที่หลักเขตแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งอยู่ในแนวคิดการก่อสร้างรั้วแบ่งเขต และตรวจพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อยืนยันความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพล หลังภารกิจเก็บกู้ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
และยังบอกอีกว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ใช่การ “ทิ้งทวน” เพราะตนเองได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังมาโดยตลอดในทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการเปลี่ยนผ่านอำนาจหน้าที่ ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องอธิปไตยและการทวงคืนผืนดิน มีกรอบ ขั้นตอนและแผนเวลาที่ชัดเจนที่ต้องดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ใช่เฉพาะมิติทางการทหารฝ่ายเดียว
และเมื่อผู้สื่อข่าวยังสอบถามข้อเสนอการจัดตั้ง “เมืองคู่แฝด” ระหว่างบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว และ จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลโท อมฤต ตอบเพียงสั้น ๆ ว่า “ยังไม่ทราบในรายละเอียด”
ส่วนการส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ในวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรต้องฝาก เพราะพูดคุยกับผู้ที่จะรับตำแหน่งคนใหม่เรียบร้อยแล้ว