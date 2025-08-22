กองทัพไทย-กัมพูชา บรรลุข้อตกลงชายแดน 13 ข้อ พร้อมเพิ่ม 3 ประเด็นสำคัญ

พลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 แถลงผลการประชุม RBC ไทย-กัมพูชา ที่สระแก้ว เผยทั้งสองฝ่ายตอบรับ 13 ข้อตกลงหยุดยิง พร้อมเห็นชอบข้อเสนอของไทย 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม การแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการจัดตั้งกลไกประสานงานระดับท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนร่วมกัน
วันนี้ (22 ส.ค.) ที่สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 พลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เป็นประธานในการแถลงสรุปผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) ในระดับแม่ทัพ ซึ่งมีขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมา โดยการประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงที่สำคัญร่วมกัน
การประชุมเริ่มต้นขึ้นในเวลา 01.09 น. หลังคณะฝ่ายกัมพูชาได้เดินทางถึงสโมสรนายทหาร มทบ.19 ในเวลา 00.05 น. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเข้าประชุม การหารือใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และปิดการประชุมในเวลา 02.12 น. โดยผลการ
ประชุมสรุปได้ดังนี้
13 ข้อตกลงหยุดยิงได้รับการตอบรับ แม่ทัพภาคที่ 1 เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบและตอบรับ 13 ข้อตกลงหยุดยิงที่ได้จากการประชุม GBC (General Border Committee) ครั้งก่อนหน้า
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบใน 3 ประเด็นเพิ่มเติมที่ฝ่ายไทยเป็นผู้เสนอ
1.ร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิด: ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะหารือร่วมกันในการดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม โดยจะนำไปพิจารณาในการประชุม GBC ครั้งต่อไป
2.ประสานงานปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ: ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยจะใช้เวทีการหารือของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเป็นช่องทางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย และจะนำเสนอเข้าสู่การประชุม GBC ต่อไป
3.จัดตั้งกลไกแก้ปัญหาระดับพื้นที่: เห็นชอบให้มีการจัดตั้งชุดประสานงาน (Coordination Group – CG) และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกย่อยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับพื้นที่
สำหรับปัญหาการละเมิด MOU43 ฝ่ายกัมพูชาได้ขอให้ใช้กลไกอื่นในการหารือ เนื่องจากประเด็นนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ RBC อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยได้ยืนยันเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะเสนอเรื่องนี้ผ่านกลไกคณะกรรมาธิการร่วมเขตแดนไทย-กัมพูชา (JBC) และนำเสนอผ่านกลไก GBC ต่อไป