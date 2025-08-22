เลขาฯ RBC ฝ่ายไทยเผยเบื้องหลังเจรจากัมพูชาสำเร็จ ยอมร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิด-ปราบสแกมเมอร์ ส่วนจัดระเบียบชายแดนให้ใช้กลไก JBC

เลขาฯ RBC ฝ่ายไทยเผยเบื้องหลังเจรจากัมพูชาสำเร็จ 3 ข้อ ร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิด-ปราบสแกมมอร์-ตั้งชุดประสานงานในพื้นที่ ส่วนข้อเสนอจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนถูกปัดในที่ประชุม แต่ ผบ.ภูมิภาคที่ 5 กัมพูชามาเสนอระหว่างพิธีปิด ให้ไปคุยในที่ประชุม JBC
วันนี้(22 ส.ค.) พลตรี สุรวิชญ์ แดงจันทร์ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 1 ประธานคณะทำงานการประชุคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(RBC) ฝ่ายไทยฯ ระบุว่า ข้อตกลง RBC ไทย-กัมพูชา ที่ จ.สระแก้ว ได้ทำเสร็จสิ้นเมื่อคืนช่วงเวลา 02:00 น. โดยผลสรุปคือร่วมกันจัดทำข้อตกลงในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เนื่องจากสองชาติเป็นภาคีอนุสัญญาออตตาวา
ประเด็นที่สอง คือการปราบปรามสแกมเมอร์ ในพื้นที่คลองลึก-ปอยเปต ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในข้อตกลงที่เกิดขึ้น ซึ่งกัมพูชายอมรับ และเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาตรงนี้
“สองประเด็นนี้ เราเคยเสนอในการประชุม GBC แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งใน RBC ครั้งนี้ของกองทัพภาคที่1 ได้หารือร่วมกันและได้ข้อตกลงนี้มา”
ประเด็นที่สาม ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 และภูมิภาคที่ 5 ของกัมพูชาจะมีการจัดตั้งชุดประสานงาน หรือ CJ แตกย่อยไปถึงคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC เพื่อเป็นกลไกรองรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
เนื่องจากปัญหาแต่ละพื้นที่มีไปถถึงระดับอำเภอชายแดน เราได้เสนอว่าควรจะมีคณะทำงานชุดที่เล็กลงเพื่อแก้ไขปัญหาในทันทีเพราะวาระการประชุม RBC จะมีขึ้นปีละครั้ง ชุดประสานงานดังกล่าวจะได้หารือได้ในพื้นที่ในช่วง 1-2 เดือนได้เลยหากเกิดปัญหาที่ชายแดนของสองประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่อ่อนไหว อย่างตาพระยา โคกสูง อรัญประเทศ คลองหาด
โดยคณะทำงานชุดเล็กจะประกอบไปด้วยทหาร พลเรือน ผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าปัญหาเกิดตรงไหนก็จะมีคณะทำงานตรงนั้นซึ่งในรายละเอียดจะมีการสรุปกันต่อไปซึ่งระหว่างนี้จะใช้การประสานงานระหว่างผูผู้บังคับการกรมฯไปก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในส่วนของข้อสี่ เป็นประเด็นที่ฝ่ายไทยเสนอและกัมพูชาไม่รับก็คือเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน สื่อถึงสิ่งที่เราได้นำคณะ IOT ลงพื้นที่จริงในวันนี้ ซึ่งการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันสองประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมามีเรื่องของพื้นที่อ้างสิทธิ์ หลักหมุด-หลักเขต ซึ่งการที่เราเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาก็มุ่งหวังให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมแต่ทางกัมพูชาไม่รับในข้อนี้จึงไม่เกิดขึ้นในข้อตกลง
แต่เมื่อสักครู่ในระหว่างพิธีปิด ผบ.ภูมิภาคทหารที่ 5 ได้พูดในเรื่องนี้ โดยนำเสนอให้ไปคุยกันในคณะกรรมาธิการร่วมเขตแดนไทยกัมพูชาหรือ JBC ทางแม่ทัพภาคที่ 1 ได้ตอบว่าสำหรับกรณีนี้ไม่ได้อยู่ในข้อตกลง เพราะได้มีการเสนอแล้วเขาไม่รับ แต่ตอนพิธีปิดให้เสนอไปใช้เวที JBC ทางเราจึงขอให้ไปคุยกัน ในเวที JBC ครั้งหน้าต่อไป