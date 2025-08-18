เขมรขอเลื่อนถก RBC กับ ทภ. 2 ไปเป็น 27 ส.ค."แม่ทัพกุ้ง" เตรียมเสนอห้ามเสริมกำลัง-บินโดรนประชิดชายแดน

กัมพูชาขอเลื่อนประชุม RBC กับกองทัพภาคที่ 2 เป็น 27 ส.ค. "แม่ทัพกุ้ง" เผยจะเสนอห้ามเพิ่มกำลัง-บินโดรนประชิดชายแดน ส่วนจะได้ผลเป็นรูปธรรมหรือไม่ อยู่ที่ฝั่งกัมพูชา ซึ่งระดับพื้นที่มักตัดสินใจเองไม่ได้ ด้านประชุม สมช.วันนี้หารือปมร้อนทุ่นระเบิด-ปราสาทตาควาย และม็อบกัมพูชาที่ชายแดนสระแก้ว ไร้วาระยุบ ศบ.ทก.
วันนี้(18 ส.ค.)พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เมื่อหารือหัวข้อการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC)ไทย-กัมพูชา ซึ่งไม่มีอะไรเพียงแต่นำข้อสรุปของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ( GBC) ไทย-กัมพูชา มาทบทวน และลงรายละเอียดเล็กน้อย
สำหรับหัวข้อในการประชุมอาร์บีซี นอกจากเรื่องการเก็บกู้เรื่องทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแล้ว ยังมีการหารือไม่ให้เพิ่มกำลังหรือรุกล้ำในจุดที่วางกำลังอยู่ เช่น การบินโดรนประชิดแนวเนื่องจากล่อแหลมต่อการปะทะกัน
เมื่อถามว่า หัวข้อการประชุมจะนำไปสู่รูปธรรมได้หรือไม่ พล.ท.บุญสิน ระบุว่า ขึ้นอยู่กับระดับผู้นำของกัมพูชาด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ถ้าเป็นเรื่อง 50 : 50 เขาก็มักจะขออนุญาตหารือกับผู้นำเขาก่อน ซึ่งเป็นธรรมดาปกติของกัมพูชาที่ยึดแนวนี้อยู่แล้ว
ส่วนมีการพูดคุยกับแม่ทัพภาคที่ 1 เรื่องพื้นที่จังหวัดชายแดนสระแก้วหรือไม่ พล.ท.บุญสิน ยอมรับว่า มีแนวทางเดียวกัน เช่นเดียวกับกองกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ส่วนการประชุมอาร์บีซี ปัญหาทั้งในส่วนกองทัพภาค ที่ 1 และ 2 แตกต่างกันหรือไม่ พล.ท.บุญสิน ระบุว่า เหมือนกัน คล้ายคลึงกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกฯ ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) จะมีการหารือสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ในพื้นที่กองทัพภาคที่1 ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาบริเวณบ้านหนองจาน ภายหลัง ที่ทหารไทยนำรั้วลวดหนามไปผิดกั้น ทำให้กัมพูชา ระดมประชาชนมาต่อต้าน นอกจากนี้ ยังมีชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งชุมชนและยังไม่ยอมออกจากพื้นที่ ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้คนไทยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
ส่วนกองทัพภาคที่ 2 ปัญหา ปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งพบปัญหาการวางทุ่นระเบิดของทหารกัมพูชา จำนวนมากในพื้นที่โดยรอบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวาระการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันนี้ไม่มีวาระยุบศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ. ทก.)
สำหรับกำหนดการประชุมอาร์บีซีกองทัพภาคที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น. พลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 จะเดินทางร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา หรือ RBC ที่สโมสรมณฑลทหารบก ที่ 19 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
โดยฝั่งกัมพูชา ส่งผู้บัญชาการทหารภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุม โดยจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนร่วมเก็บภาพบรรยากาศการหารืออย่างเปิดเผยในช่วงต้น ก่อนที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะหารือร่วมกัน และลงนามข้อตกลงระหว่าง 2 ประเทศ พร้อมกับแจกเอกสารข่าวอย่างเป็นทางการ
หลังจากนั้น วันที่ 27 ส.ค.เป็นการประชุมอาร์บีซี ในส่วนกองทัพภาคที่ 2 ที่ประชุมบริเวณ กึ่งกลางจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้ขอเลื่อนจากกำหนดเดิมวันที่ 20-21 ส.ค.