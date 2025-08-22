เริ่มตี1 ประชุมRBC ไทย-กัมพูชาที่สระแก้วเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมลุยต่อเช้าวันนี้

สระแก้ว- ไม่ล่มประชุมRBC ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ที่สระแก้ว เริ่มตอนตีหนึ่ง เห็นชอบร่างบันทึกการประชุม เตรียมลุยต่อช่วงเช้าวันนี้
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าการประชุม RBC ระหว่างไทย-กัมพูชาที่ จ.สระแก้ว ที่จะมีขึ้นในวันนี้ ( 22 ส.ค.) อาจถูกยกเลิกเนื่องจากการประชุมในระดับเลขานุการ ไม่สามารถเริ่มประชุมได้ตามกำหนด
กระทั่ง เมื่อเวลา 19.19 น.ที่ผ่านมาเพจ "ทีมโฆษกกองทัพบก" ได้โพสต์ข้อความว่า จากการตรวจสอบของกองทัพภาคที่ 1 ยืนยันการประชุม RBC ระดับเลขานุการ ยังคงเป็นการหารือโดยใช้การประชุมผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์และอีเมล ตามที่ทางฝ่ายกัมพูชาประสานมา และการประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการยกเลิกแต่อย่างใดนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 01.30 น.ที่ผ่านมา (22 ส.ค.) กองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย–กัมพูชา (Regional Border Committee – RBC) ได้จัดการประชุมสมัยวิสามัญ ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระหว่างกองทัพภาคที่ 1 ของไทย และภูมิภาคทหารที่ 5 ของกัมพูชา
โดยมี พลตรีสุรวิชญ์ แดงจันทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 เป็นประธานฝ่ายไทย และ พลโทซอ กีมปะ (Sar Kimpak) รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา ร่วมลงนามรับรองร่างบันทึกการประชุม
ส่วนสาเหตุที่ต้องเลื่อนการประชุมและการเดินทางของฝ่ายกัมพูชา
ก่อนการประชุม คณะฝ่ายกัมพูชาได้ขอเลื่อนเวลาเข้าร่วมออกไป เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และได้เดินทางกลับเข้ามายังฝั่งไทยผ่านด่านคลองลึก ในเวลา 23.56 น. และถึงสโมสรนายทหาร มทบ.19 เวลาประมาณ 00.05 น.
และทันทีที่เดินทางมาถึง พลตรี สุรวิชญ์ แดงจันทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 ได้ให้การต้อนรับ พลโทซอ กีมปะ พร้อมนำเข้าสู่ห้องรับรองเพื่อหารือเบื้องต้น ขณะเดียวกันคณะทำงานกองเลขานุการฯ ไทย–กัมพูชา และได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของร่างเอกสารก่อนการประชุมและการลงนาม
กระทั่งการประชุมเริ่มต้นขึ้นได้ในเวลา 01.09 น. ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือเนื้อหาสำคัญตามระเบียบวาระ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 02.12 น.
จากนั้นได้มีพิธีลงนามรับรองร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย–กัมพูชา (RBC) และแลกเปลี่ยนแฟ้มเอกสารระหว่างผู้แทนระดับสูงทั้งสองฝ่าย เสร็จสิ้นในเวลา 02.19 น.ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการ คณะฝ่ายกัมพูชาได้เดินทางกลับประเทศ
และจะกลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งในเวลา 10.00 น. ของวันเดียวกัน เพื่อหารือตามกำหนดการที่เหลือ
ทั้งนี้ เนื้อหารายละเอียดของร่างบันทึกการประชุม อยู่ระหว่างการเรียบเรียงและจะเผยแพร่ให้ทราบต่อไป..