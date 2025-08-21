xs
ยังไม่ล่ม ประชุม RBC ไทย-กัมพูชาที่สระแก้ว ฝ่ายเลขาฯ ยังหารือกันทางโทรศัพท์-อีเมล์ ตามที่เขมรประสานมา

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า การประชุม RBC ไทย-กัมพูชา ที่จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 22 ส.ค. อาจถูกยกเลิกเนื่องจากการประชุมในระดับเลขาณุการยังไม่สามารถเริ่มประชุมได้ตามกำหนดนั้น ล่าสุด เมื่อเวลา 19.19 น.ที่ผ่านมา เพจ "ทีมโฆษกกองทัพบก" โพสต์ข้อความว่า

จากการตรวจสอบของกองทัพภาคที่ 1 พบว่า การประชุม RBC ระดับเลขานุการ ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ ณ เวลาปัจจุบัน (19.00 น.) ยังคงเป็นการหารือโดยใช้การประชุมผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์และอีเมล ตามที่ทางฝ่ายกัมพูชาประสานมา

ซึ่งในขณะนี้กระบวนการดังกล่าวยังคงดำเนินการอยู่ ณ ห้องประชุมสโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยการประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการยกเลิกแต่อย่างใด

